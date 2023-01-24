فريق طبى ينجح فى استئصال زائدتين دوديتين من مريض في السعودية

فوجئ فريق طبى سعودي بحالة نادرة لمريض، دخل المستشفى لإجراء عملية إزالة الزائدة الدودية، ليكتشف الأطباء بوجود زائدتين إحداهما مكتملة والثانية متجزئة، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأوضح تجمع القصيم الصحي فى المملكة العربية السعودية، أنّ المريض يبلغ من العمر 30 عاما، ووصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من ألم شديد في الجهة اليمنى من البطن، وبعد إجراء التحاليل والكشف الطبي عليه ومناظرة الأشعة، تبين أن سبب آلامه ناجم عن التهاب الزائدة الدودية.

المريض يبلغ من العمر 30 عام

وأشار تجمع القصيم الصحى إلى أنّ الفريق الطبي في قسم الجراحة بالمستشفى، قرر إجراء العملية الجراحية لإنهاء معاناة المريض، موضحا أنّ الفريق الطبى تفاجئ أثناء تنفيذ العملية بوجود زائدتين في مكان واحد، كانت إحداهما مكتملة والثانية متجزئة وهي حالة نادرة الحدوث.

العملية استغرقت 3 ساعات

وتابع التجمع الصحي، أنّ الفريق الطبي استخراج الزائدتين خلال العملية الجراحية، التي استغرقت ثلاث ساعات متواصلة بنجاح تام ودون حدوث أي مضاعفات صحية جانبية للمريض، بجسب وكالة الأنباء السعودية.