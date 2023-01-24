خريطة مستشفيات الأطفال في المحافظات.. خدمات ورعاية طبية كاملة

تولي وزارة الصحة والسكان اهتماما بالغًا بالأطفال، فتوفر لهم خدمات ورعاية طبية من مرحلة الجنين ومتابعة الأم حتى الميلاد والتطعيمات المعتمدة وإسناد مؤسسات طبية تقوم بخدمة صحة الطفل، ومتابعته وتقديم العلاج والمتابعة الدورية للأطفال خاصة الوراثية، للوصول إلى جيل صحي.

وتقدم جميع المؤسسات الطبية خدماتها مجانا للأطفال، وبعضها يعمل فترة صباحية من الـ9 صباحا حتى 5 مساءا بينما الاستقبال والطوارئ يعمل 24 ساعة.

مستشفيات الأطفال في المحافظات

وتقدم «الوطن» أبرز المؤسسات الطبية التي تقدم خدمات للأطفال بالمحافظات، وفقا لوزارة الصحة والسكان.

الإسكندرية: عيادة الحمية الكيتونية بمستشفى سموحة.

البحيرة: مستشفى رعاية الطفل.

الإسماعيلية: عيادة الجهاز الهضمي بمستشفى الأطفال الجامعي بدمنهور.

الدقهلية: مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة.

دمياط: مركز طبي حي ثالث.

المنوفية: المركز طبي بشبين الكوم.

الشرقية: مستشفى الأطفال الجامعي بالزقازيق.

بورسعيد: مركز الإرشاد الوراثي.

الغربية: مركز طبي سعيد بطنطا

مستشفيات الأطفال بالصعيد