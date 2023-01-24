تفاصيل نشاط رئيس الطائفة الإنجيلية خلال جولته في بيروت

اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس رابطة الكنائس الإنجيلية بالشرق الأوسط، مساء أمس الاثنين، جولته بالعاصمة اللبنانية بيروت، والتي التقى خلالها بمكتب رابطة الكنائس الإنجيلية بالشرق الأوسط، لمناقشة الترتيبات اللازمة لمؤتمر الحضور المسيحي في الشرق الأوسط، والمقرر عقده في أكتوبر القادم في بيروت.

وجرى مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، أبرزها ترتيبات ومواعيد الجمعية العامة لرابطة الكنائس الإنجيلية بالشرق الأوسط، واحتفال اليوبيل الفضي، والمزمع عقدها خلال أكتوبر من العام القادم 2024 بالقاهرة.

تفاصيل الزيارة

وخلال الزيارة، التقى رئيس الإنجيلية بمصر عددًا من قيادات الطائفة الإنجيلية بسوريا ولبنان؛ الدكتور القس جوزيف قصاب، رئيس المجمع الأعلى للكنائس الإنجيلية بسوريا ولبنان، والدكتور القس حبيب بدر، رئيس الاتّحاد الإنجيلي الوطني في لبنان، والدكتور القس بول هايدوستيان، رئيس اتّحاد الكنائس الإنجيليّة الأرمنيّة في الشرق الأدنى، ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط المنتخب عن العائلة الإنجيليّة، والدكتور القس رياض جرجور، رئيس منتدى الثقافة والحوار بلبنان، والدكتور نبيل قسطا، المنسق للكنائس المعمدانية بلبنان، والنائب في البرلمان اللبنانى الدكتور القس ادكار الطرابلسي والسيدة روز أنجيلا جرجور، الأمين العام لرابطه الكنائس الإنجيلية بالشرق الأوسط.

وشارك الدكتور القس أندريه زكي بعظة في خدمة الأحد بالكنيسة المعمدانية بزحله، وفي نفس السياق شارك رئيس الإنجيلية بكلمة عن الكتاب المقدس في الندوة التي أقامتها دار منهل الحياة بحضور عدد كبير من قيادات الكنائس الإنجيلية في لبنان.

وفي نهاية جولته التقى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور عباس الحلبي، وزير التربية والتعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أمس الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة اللبنانية بيروت بحضور الدكتور القس رياض جرجور والسيده روز انجلا جرجور.