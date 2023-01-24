رئيس «العامة للكتاب»: معرض القاهرة حدث دولي يبرز قيمة مصر وقوتها الناعمة

قال الدكتور أحمد بهى الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن معرض القاهرة الدولى للكتاب حدث دولى يُبرز قيمة مصر الحضارية والثقافية وقوتها الناعمة، فهناك 2 مليون زائر للمعرض، ويشارك أكثر من ألف ناشر مصرى وأجنبى من 53 دولة حول العالم. وأكد «بهى الدين»، فى حواره مع «الوطن» أن عدد الإصدارات يتخطى 250 ألف إصدار فى دور المعرض، وهناك 500 فعالية فى 7 قاعات تتضمن أنشطة ثقافية وفكرية وفنية، والمعرض يسعى لتعزيز دور الثقافة فى بناء المستقبل الذى نتطلع إليه وتعزيز رؤية مصر 2030.. وإلى نص الحوار:

رئيس هيئة الكتاب: 2 مليون زائر للمعرض.. وألف ناشر يشاركون وعدد إصدارات يتخطى 250 ألفاً.. و500 فعالية فى 7 قاعات بالمعرض

حدثنا عن آخر الاستعدادات لافتتاح الدورة الـ54 لمعرض الكتاب للجمهور؟

- انتهينا من كافة الترتيبات والتجهيزات اللوجيستية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، حتى يخرج بأحسن صورة، ويحقق الراحة لزائريه من مصر والدول العربية والأجنبية، استعداداً لافتتاحه للجمهور، حيث يبدأ المعرض فى استقبال الجمهور ابتداء من غد الخميس، ويستمر حتى يوم الختام 6 فبراير المقبل.

وماذا عن ملامح الدورة هذا العام؟

- معرض الكتاب حدث ثقافى دولى، يُبرز قيمة مصر الحضارية والثقافية وقوتها الناعمة، ويتردد على زيارته ما يزيد على مليونى زائر سنوياً، ولذلك تسعى الوزارة لتطويره عاماً بعد عام، وفى إطار التنسيق بين أجهزة الدولة يشاركنا فى هذه الدورة وزارات ومؤسسات وهيئات مصرية وعربية، منها المجلس القومى للمرأة والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة سك العملة، ومبادرات وطنية منها: وعى، ودوىّ، وحياة كريمة، واتساقاً مع التطور التقنى والرقميات الجديدة استحدث المعرض هذا العام محور صناع المحتوى «اليوتيوبرز» والذى يستضيف طوال أيام المعرض مجموعة من الشباب الذين حققوا نجاحات إيجابية من خلال تجاربهم على السوشيال ميديا.

وماذا عن المشاركين؟

- يشارك فيه هذا العام 1047 ناشراً مصرياً وعربياً وأجنبياً، من 53 دولة، من بينها دول الجزائر وتونس ولبنان والسعودية، والولايات المتحدة فضلاً عن دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بعدد إصدارات يتخطى 250 ألف إصدار هذا العام، حيث تم اختيار المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف هذه الدورة، والمبدع صلاح جاهين شخصية معرض الكتاب، والكاتب كامل كيلانى شخصية معرض الطفل. والدورة تحمل شعار «على اسم مصر - معاً: نقرأ، نفكر، نبدع»، ويقام المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم خمس صالات للعرض، بالإضافة إلى 500 فعالية فى 7 قاعات، تتضمن أنشطة ثقافية وفكرية وفنية من بينها لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة فى بناء المستقبل الذى نتطلع إليه، وتعزيزاً لرؤية مصر 2030، ويُقام على هامش المعرض مؤتمران مهمان الأول هو الملكية الفكرية تحت شعار: «حماية الإبداع فى الجمهورية الجديدة»، والثانى الترجمة عن العربية وشعاره «جسر الحضارة».

هناك تحرك مهم بشأن دور النشر الناشئة.

- فى إطار خطة الدولة متمثلة فى وزارة الثقافة لدعم صناعة النشر، والناشرين المصريين بشكل عام، تم تخصيص جناح لدور النشر الناشئة المتقدمة للمشاركة بالدورة الحالية ولم تستوف شروط الاشتراك من حيث عدد الإصدارات، والجناح على مساحة 45 متراً، كما تمت مشاركة أغلب المتقدمين للمعرض هذا العام، وكذلك استمراراً لنجاحات الورش التدريبية للناشرين فى العام الماضى سيتم تنظيم 9 ورش تدريبية على مدار 5 أيام لمناقشة أهم المستجدات والتحديات التى تواجه الناشر العربى، ويهدف البرنامج لوضع المعرض على خارطة صناعة النشر العالمية، يشاركنا فى تنفيذه زملاؤنا من الناشرين.

حدثنا عن مبادرة «الثقافة والفن للجميع»؟

- أطلقنا مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، حيث تتوفر الكتب المخفضة فى أروقة قطاعات وزارة الثقافة، التى لا يزيد سعر الكتاب بها على 20 جنيهاً، وسوف تستمر هذه المبادرة طوال العام، كما تقدم قطاعات وزارة الثقافة العديد من الخصومات لزوار المعرض، هذا إلى جانب خصومات يقدمها الناشرون المصريون والعرب، بالإضافة إلى تحديد سعر التذكرة الإلكترونية بـ5 جنيهات.

للطفل نصيب كبير داخل معرض الكتاب فى دورته الحالية.

- الطفل سيكون له نصيب كبير من المعرض يتمثل فى تخصيص صالة 5 لكتاب وأنشطة الطفل، فضلاً عن الفعاليات الثقافية والفنية التى تقدم زاداً ثقافياً ومعرفياً للطفل والنشء طوال أيام المعرض.

التحول الرقمى

بالفعل ننطلق نحو المحتوى الرقمى، حيث يُدشّن مشروع مكتبة الأسرة الرقمية، ودعم صناع المحتوى الرقمى، لمساندة «قادرون باختلاف» ويواصل المعرض دعمه بأن يفتح أبوابه مجاناً لهم ومرافقيهم، ويقدم لهم خصومات خاصة، وتشجيعاً للطلاب على التمسك بالقراءة والوعى تم منح الرحلات المدرسية والجامعية دخولاً مجانياً.