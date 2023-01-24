خبير سياحي: 1.5 مليار زائر دولي حول العالم في 2022

أكد عمرو بدر، العضو المنتدب بإحدى شركات السياحة العالمية، والخبير بالشأن السياحي، إن السياحة قولا واحدًا هي قطار التنمية في مصر، إذ بدأت في العالم كله بالقرون ما قبل الوسطى، وفي بريطانيا من خلال إعداد قطار لزيارة أوروبا.

عدد السياح عالميًا العام الماضي تجاوز الـ1.5 مليار سائح

وتابع خلال حواره مع برنامج «المشهد» الذي يقدمه نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية «ten»، أن عدد السياح عالميًا العام الماضي تجاوز الـ1.5 مليار سائح، مشيرًا إلى أن السياحة في البداية كانت قاصرة على النبلاء والامراء، ولكنها الآن أصبحت تقتصر على الفقراء والأغنياء، فأمريكا تضع السياحة في المصاف الأول، حيث وصل عدد السياحة في أمريكا لـ70 مليونا.

وأضاف أن تجربة الإمارات في السياحة جيدة للغاية، إذ جذبت 22 مليون سائح، مضيفًا ان السياحة صناعة معقدة متشابكة جدًا وهامة، خاصة أن هناك 70 صناعة مباشرة قائمة على السياحة، والعديد من الصناعات الأخرى غير المباشرة.

السياحة تنافس قطاعي البترول والمعلومات

ولفت إلى أن السياحة تنافس قطاعي البترول والمعلومات، لأنها صناعة سريعة العائد، مضيفًا أن الدولة المصرية كان لديها تشكك من صناعة السياحة لأنها هشة، فمع أي أزمة تتعرض السياحة لأزمة هي الأخرى.

وأشار إلى أن السياحة في مصر لم تتوقف أبدًا رغم الأزمات التي واجهت هذا القطاع، مضيفًا أن قطاع السياحة في مصر صمدت بشكل غير طبيعي أمام الأزمات المتلاحقة، والنموذج المصري في مواجهة كورونا كان أكثر من ممتاز.