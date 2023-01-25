مأساة «فتاة» عاشت في الغربة وماتت وحيدة.. أسرتها عرفت بعد 30 يوما

كانت تقضي أغلب ساعات يومها داخل شقة في المرج بالقاهرة، ظلت على تلك الحال قرابة 24 شهرًا، عاشت الفتاة الأربعينية «أنغام.م»، في الغربة بعيدة عن أسرتها وماتت وحيدة، لم تعرف أسرتها بوفاتها إلا بعد 30 يومًا، وبعد يومين من التحقيقات أزاحت جهات التحقيق، الغموض عن أسباب وفاتها، وتبين أنها ماتت إثر أزمة قلبية مفاجأة ولم تجد من يسعفها أو يقدم لها الإسعافات الطبية.

تفاصيل معاينة النيابة لشقة «أنغام» أمس

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن معاينة فريق أمني وقضائي أمس، كشفت عن أن شقة المرج التي كانت تقيم فيها الفتاة المتوفية «أنغام»، في العقد الرابع من العمر، لا يوجد بها أي عنف على نوافذ الشقة، أو بابها ولا توجد أي بعثرة في الشقة، وأن جثمان الفتاة كان على سرير غرفة نومها في حالة تعفن تام، ما يؤكد مرور 30 يومًا على وفاتها بحسب التقارير الطبية المبدئية الصادرة عن مشرحة زينهم.

الفتاة تركت منزل أسرتها من عامين

مأساة حقيقية كشفت عنها وفاة الفتاة «أنغام» التي لم يتجاوز عمرها 40 عامًا، فتركت منزل أسرتها في إحدى المحافظات، وأقامت بمفردها داخل شقة المرج وبقيت على هذه الحال قرابة عامين كاملين، تقضي ساعات يومها في عملها بمصنع ملابس وفي الليل تنعزل بين الحوائط الأربعة، داخل شقتها في المرج، وماتت وحيدة لم يشعر بها أحدا، وتبين أنها تعاني من مرض مزمن تسبب في وفاتها.

تطورات وفاة «أنغام» داخل شقة المرج

«الوحدة القاتلة» بهذه الكلمة، نعى أقارب وجيران «أنعام»، وفاتها، بعد أن كشف مالك الشقة، عنها عندما اتصل بها مرات كثيرة للحصول على الإيجار فلم يجد إجابة فتوجه إلى الشقة وسأل الجيران عنها، فكانت إجابتهم بأن باب الشقة مغلقًا منذ أيام طويلة ولم يلاحظوا لها أي حركة في الدخول أو الخروج.

النيابة تنتظر التقرير النهائي للطب الشرعي

حضرت قوة أمنية، بناء على بلاغ مالك الشقة وكسرت بابها وتبين العثور على جثمان «أنغام»، وبمناظرة الجثمان كان في حالة تعفن تام، وبحسب تقرير الصفة التشريحية المبدئي، فإن الوفاة ناتجة عن هبوط حاد في الدورة الدموية، وأن تقرير الصفة التشريحية النهائي لم ينته بعد وهو الذي سيكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة، وبناء عليه سيكون قرار النيابة العامة.