اعرف معرض أهلا رمضان الأقرب لمنزلك «لو أنت من سكان الجيزة»

حرصت محافظة الجيزة، بالتعاون مع وزارة التموين، على توزيع عدد كبير من منافذ ومعارض أهلا رمضان، في جميع أحياء المحافظة، بأسعار مخفضة بنسبة 30%، على جميع السلع الغذائية والمنتجات المختلفة من لحوم ودواجن وأسماك وسكر ودقيق وزيوت وأرز، بالإضافة الى الخضروات والفاكهة الطازجة، وجميع المنتجات والسلع التي يحتاجها المواطنون.

اعرف معرض أهلا رمضان الأقرب لمنزلك

لذا ومن خلال التقرير التالي، تقدم «الوطن» في إطار موضوعاتها الخدمية، خدمة لسكان محافظة الجيزة، وهى أماكن جميع معارض ومنافذ أهلا رمضان في كل أحياء والميادين الكبرى بالمحافظة.

1- سكان حي شمال الجيزة: 3 منافذ بشارع البوهي نهاية شارع الوحدة، ومنفذ بشارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي، والثالث بشارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازي.

2- سكان حي الوراق: 4 منافذ أمام قسم شرطة الوراق، ومنفذ بجوار مبنى الحي القديم.

3- سكان حي العجوزة: يضم 11 مجمعا استهلاكيا، بشارع 6 شارع محجوب ثابت، ومنفذ في 16شارع الفالوجا، ومنفذ خلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطىن ومنفذ بشارع البطل أحمد عبد العزيز، ومنفذ بشارع الحوفي بمدينة الأوقاف، ومنفذ في 29 شارع جامعة الدول العربية، ومنفذ بشارع الكوثر، ومنفذ في شارع أحمد عرابي، وبكل من شارعي الحجاز والرشيد، ومنفذ في شارع المشروع بميت عقبة.

4- سكان حى الهرم: تم تجهيز 3 منافذ في كل من كفر المنفى بجوار الجامع الأصفر، وبشارع الصفا والمروة أمام المدرسة، وآخر بشارع سليم بجوار الدائري.

هذا بالإضافة إلى 61 منفذا ثابتا ومجمعا استهلاكيا، بكافة قطاعات حي الهرم بالإضافة إلى 12 سيارة متنقلة لبيع اللحوم والسلع الغذائية، موزعة في كل من: «الطالبية فيصل، شارع المطبعة، الطوابق، كعابيش، المنشية، المريوطية، شارع زغلول».

5- سكان حى الدقي: منفذ بشارع السكري بمنطقة بين السرايات، منفذ أسفل كوبري الدقي مع شارع التحرير.

5- حي بولاق الدكرور: عدد 2 منفذ الأول بشارع التحرير وهو مخصص للخضراوات والفاكهة، ومنفذ بشارع المطبعة ومعرض كبير بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

6- سكان حى جنوب الجيزة: منفذ بمنطقة المنيب، ومجمعات استهلاكية لبيع اللحوم والدواجن وكافة أنواع السلع الغذائية، بكل من مناطق ميدان الجيزة، شارع البحر الأعظم وشارع المحطة، شارع رضوان الطيب، شارع الزعيم زاده، شارع ربيع الجيزة، وكل من شارع فرحات والكولدير بجزيرة الدهب، بالإضافة إلى وجود 7 منافذ بسيارات متحركة بميادين المنيب والجيزة، و3 منافذ لوزارة الداخلية «أمان» بجوار مدرسة أبوالهول وبشارع المدرسة وبميدان أم المصريين.

7- سكان حى العمرانية: منفذ بشارع خاتم المرسلين أمام معهد الفنون.

8- مركز منشأة القناطر: تم توفير 3 منافذ بجوار المدينة وبقرية نكلا.

9- مركز الواحات البحرية: تم توفير 5 منافذ سلعية في كل من مناطق خلف الوحدى المحلية، ميدان الرحمن، قرية القصر بميدان النادي، منفذ للخضراوت والفواكه بمدينة الباويطي، منفذ في قرية منديشة.

10- سكان مركز الصف: تم توفير 3 منافذ بكلا «قرية الاخصاص، ومنفذ بأراضي فضاء بطريق 21».

11- سكان مركز أوسيم بالجيزة: منفذ بقرية برطس، و2 منفذ بجوار مطحن أوسيم وأمام الوحدة المحلية بالبراجيل.

12- سكان مركز كرداسة: منفذ بجوار مركز المدينة.

13- مركز أبو النمرس: منفذان بكل من قرى المنوات ومجلس المدينة.

14- سكان مدينة الحوامدية: منفذ بجوار مسجد الشهداء.

15- سكان مركز ومدينة أطفيح: توفير 4 منافذ بالمدينة، وبكل من قرى الكداية وصول والكريمات.

16- منفذ بمدينة البدرشين.

17- سكان مركز العياط: توفير 2 منفذ بكل من قريتي البليدة وطهما.