اعترافات المتهمين باختطاف مالك شركتين بالقليوبية.. «خلوه يطلب فلوس من أهله»

«انتظرناه وهو خارج من شغله.. وأخدناه غصب عنه لمكان بعيد وضربناه وأجبرناه يكلم أسرته، وخليناه يكلم أسرته يبعتوله مبلغ مالي عشان نسيبه وبعد كده سيبناه، وبعدها الشرطة قبضت علينا».. اعترافات المتهمين الأربعة باختطاف مالك شركتين في منطقة طوخ بالقليوبية، أمام جهات التحقيق.

وأمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، والاستماع إلى أقوال المجني عليه في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتوصلت تحريات الشرطة في تلك الواقعة، التي دارت أحداثها بدائرة منطقة طوخ بالقليوبية إلى قيام المتهمين الأربعة بارتكاب الواقعة، وأطلق المتهمين سراح المجني عليه عقب تحصلهم على ذلك المبلغ وإخباره بتركهم لسيارته بإحدى قرى دائرة مركز شرطة قليوب «عثر عليها بذات المكان».

وضبط رجال الشرطة المتهمين، وعترفوا بإرتكاب الجريمة بمساعدة مندوب مبيعات لاستغلاله طبيعة عمله بشركة المجني عليه، إذ استقلوا سيارة ملاكي مستأجرة لارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وجرى بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وأقروا بصرفهم باقي المبلغ، واتخذت الإجراءات القانونية.

قانوني يوضح العقوبة

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية التي ينتظرها المتهمين، يقول المحامي أشرف ناجي، إنهم ينطبق عليهم المادة 290 بعد تعديلها في قانون العقوبات، حيث إن واقعة الخطف إذا تمت بالإكراه ستكون العقوبة هي السجن المشدد 10 سنوات، وفي حالة إذا كان هناك طلب فدية بعد الخطف تكون العقوبة سجن مشدد من 15 إلى 20 سنة.