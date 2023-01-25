إصدار أكبر حركة محليات وتنقلات لنواب رؤساء المراكز في الدقهلية.. الأسماء

أصدرت محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، أكبر حركة محليات وتنقلات لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، التي تستهدف تحقيق التدوير الوظيفي والاستفادة من الخبرات في مواقع العمل المختلفة، وفي إطار الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية التي أصدرها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتوجهات الدولة التي تستهدف مواكبة احتياجات المرحلة الحالية للاستفادة من الخبرات المتبادلة وتحفيز كوادر العمل التنفيذي وكذلك محاسبة المقصرين.

حركة المحليات الجديدة في الدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية في بيان صحفي، أن حركة المحليات الجديدة هي أكبر حركة تنقلات لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وتستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة، وضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

أسماء أكبر حركة محليات في الدقهلية

تضمنت حركة المحليات الجديدة في الدقهلية كل من:

1- ندب أحمد عبد المعتمد احمد جاد نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل نائبا لرئيس حي غرب المنصورة.

2- ندب أحمد محمد عرفة مسعد، نائب رئيس مركز ومدينة المطرية للعمل نائبا لرئيس حي غرب المنصورة

3- ندب أحمد محمد إبراهيم علي أخصائي علاقات عامة بمركز المنصورة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة طلخا.

4- ندب عبد الهادي محمد عبده نائب رئيس حي شرق المنصورة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة طلخا

5- ندب سهام صلاح أبو بكر رئيس قرية ميت الكرماء بمركز طلخا، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنصورة.

6- ندب أمل أحمد الشحات سكرتير مركز ومدينة شربين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة شربين.

7- ندب رشا فاروق وهبة نائب رئيس مركز ومدينة المنزلة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة شربين.

8- ندب محمد أحمد إبراهيم طه مدير إدارة النظافة بجهاز تجميل المدينة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المطرية.

9- ندب إبراهيم صابر احمد شبكه رئيس قرية كفر الأطرش، بمركز شربين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية.

10- ندب ياسر عبد النبي عباس نائبا لرئيس مركز ومدينة المنصورة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية.

11- ندب محمد البدوي أحمد البدوي نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية

12- ندب كريمة صديق عبد الغفار نائب رئيس مركز ومدينة نبروه للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أجا.

13- ندب حمدي إبراهيم العجمي، نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أجا.

14- ندب عبد الفتاح شحاتة، نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر.

15- ندب نجلاء فتحي أحمد نائب رئيس مركز ومدينة طلخا، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر.

16- ندب محمد عوض عبد الجليل، نائب رئيس مدينة الكردي للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس.

17- ندب عبده زكريا علي يحي، نائب رئيس مركز ومدينة شربين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس.

18- ندب طارق جاد إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة للعمل نائبا لرئيس حي شرق المنصورة.

19- ندب الدسوقي محمد الدسوقي نائب رئيس مركز ومدينة المطرية للعمل نائبا لرئيس مدينة الكردي.

20- ندب إنجي سامي عبد المقصود نائب رئيس مركز ومدينة طلخا للعمل نائبا لرئيس مدينة الكردي.

21- ندب إبراهيم الطنطاوي عبد الحميد، نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة تمي الأمديد.

22- ندب مني محمد حلمي المتبولي نائب رئيس حي غرب المنصورة للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة نبروه.

23- ندب فاتن عادل أحمد الخطيب، رئيس قرية كفر الروك بمركز السنبلاوين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

24- ندب حسام صبري إبراهيم مدير إدارة مشروعك بمدينة السنبلاوين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنزلة.

25- ندب محمود خليل أحمد خليل برئاسة مركز ومدينة بلقاس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة بلقاس.

إلغاء ندب عدد من نواب المراكز

كما تضمنت الحركة إلغاء ندب كل من: فاطمة عبد الفتاح علي حسانين، وأحمد فتحي حجازي، ومحمد عبد الله السبروت، ولطفي عباس عبد العزيز، ومحمد السعيد عبد العزيز عطا الله، من العمل نوابا لرؤساء المراكز والمدن وعودتهم إلى جهات عملهم الأصلية.