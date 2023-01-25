القبض على المتهم بقتل امرأة مسنة في قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، القبض على المتهم بقتل سيدة مسنة بطلق ناري بقرية كوم جابر، التابعة لمركز أبو تشت، شمال محافظة قنا، وتبين أن الجاني ابنها، وارتكب الجريمة بسبب خلافات عائلية، وجار التحقيق معه.

بلاغ بالعثور على جثة مسنة في أبوتشت

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة مسنة بها طلق ناري، في قرية كوم جابر مركز أبوتشت.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ومعها سيارة إسعاف، تبين العثور على جثة انشراح رياض بهجات حسين، 70 عامًا، بها طلق ناري في ظروف غامضة بقرية كوم جابر مركز أبوتشت، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاستكمال التحقيقات، والتي كلفت مباحث مركز أبوتشت، لكشف غموض الجريمة.

عقوبة القاتل

وقال حسن عبدالرحيم ، محام، إن عقوبة القاتل في هذه الجريمة، طبقا للمادة الثانية من قانون العقوبات، هي الإعدام شنقا.