مساعد وزير الخارجية الأسبق لقناة الحياة: الرئيس السيسي يقدم مصر كفرصة استثمارية واعدة دائما

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وسفير مصر الأسبق في الهند، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور احتفال يوم الجمهورية بالهند تعد رسالة لقيمة مصر وقائدها، وتقديس الدور العام والعظيم لمصر في محيطها الأقليمي، لافتا إلى أن الرئيس السيسي دائما ما يقدم مصر كفرصة استثمارية واعدة.

وأضاف محمد حجازي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة «الحياة»، أن العلاقات التجارية المصرية الهندية على الطريق السليم، موضحا أن رئيس الوزارء الهندي والرئيس المصري بينهما قاسم مشترك من الجدية.

الهند من كبرى الدول التي تنتج الأسمدة

وأوضح حجازي، أنه لدينا الصناعات الهندية الضخمة التي وجدت طريقها في مصر، مشيرا إلى أن الهند من كبرى الدول التي تنتج الأسمدة على مستوى العالم، ولديها مشروع ضخم انتقل إلى الأردن الشقيق لصناعة الأسمدة من الفوسفات.

الهند هي الاقتصاد القادم وستصبح الثالث على العالم 2030

ولفت إلى أن مصر عندما تصبح قاعدة كبيرة للاقتصاد فهو مستقبل كبير للعلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن التكنولوجيا المتاحة لدى الهند «تكنولوجيا المعلومات» و«مدينة فضائية عظيمة» و«التكنولوجيا النووية والهندسة الوراثية»، مؤكدا أن الهند هي الاقتصاد القادم وستصبح الثالث على العالم 2030.