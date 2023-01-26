رجل أعمال هندي يخسر 10 مليارات دولار خلال 24 ساعة.. أغنى شخص في آسيا

شهدت شركة هندية واقعة غريبة، بعد تراجع القيمة السوقية للشركة المدرجة في البورصة بقيمة 10.8 مليار دولار أمريكي، وكشفت شركة الأبحاث هيندوبرج للأبحاث أن الديون المرتفعة لدى الشركة هي السبب في هذا الانخفاض، وسط اتهامات للشركة باستخدام طرق للخدع من أجل العمل على كسب مركز في البورصة.

تراجع أسهم

تراجعت الأسهم في 7 شركات مدرجة تحت مجموعة أدنى جروب بأكثر من 5% في المتوسط، وكان صاحب الشركة غوتام أداني، ملياردير بدأ العمل في الهند في تجارة السلع ثم اتجه للعمل في البنية التحتية في نحو 10 موانئ و8 مطارات مختلفة.

ثروة صاحب الشركة

وتبلغ ثروة الرجل الهندي 118 مليار دولار، أغنى شخص في آسيا بحسب وكالة بلومبرج للاقتصاد، وتشير بعض التقارير من صحف مختلفة، إلى أن الشركة تتلاعب بأسهمها، وتدعي قيمة أكبر من قيمتها؛ إذ تصل الديون الخاصة بها إلى 24 مليار دولار أي نحو 7 أضعاف الأرباح السنوية.

بيان للشركة لترد على الخسارة الأخيرة

فيما ردت الشركة في بيان لها، موضحة أن تقرير شركة الأبحاث لا أساس له من الصحة ويفتقر للمصداقية، مؤكدة أن التقرير جاء في الوقت الذي يهتم بعض الإماراتيين للدخول لشراء بعض أسهم الشركة، من بينها العالمية للقابضة وجهاز أبو ظبي للاستثمار.

مكاسب الشركة

وتتركز مكاسب الشركة من الفحم والتعدين، وستعمل الشركة على التحول لاستخدام الطاقة الخضراء بحلول 2030 حيث تتجه إلى تصنيع الألواح الشمسية واستخدام الهيدروجين الأخضر.