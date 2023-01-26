القائمة الكاملة للشهادات مرتفعة العائد في البنوك بعد انضمام «الكويت الوطني»

أصدرت العديد من البنوك العاملة في مصر سواء بنوك القطاع العام أو الخاص، أوعية ادخارية مرتفعة العائد وأبرزها شهادات الادخار والتي وصل العائد السنوي لعدد منها إلى 25% وهي الصادرة عن أكبر مصرفين حكوميين بالسوق المحلية، البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

شهادات الـ 25% من بنكي الأهلي ومصر

ووفقاً لموقعي البنك الأهلي ومصر، فإصدار الشهادات البلاتينية أو شهادات طلعت حرب بأجل عام وعائد مرتفع 25% عند صرفه سنوياً و22.5% عند صرفه شهرياً، أُعلن عنه يوم الأربعاء 4 يناير الحالي، والتي قارب الاكتتاب فيها على الانتهاء حيث أعلن رئيس بنك مصر عن إيقاف طرحها بنهاية هذا الشهر.

ويبدأ الاكتتاب بـ الشهادات مرتفعة العائد من 1000 جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف، وموعد الاستحقاق أو مدة الشهادة عام من تاريخ الشراء، ويمكن كسر الشهادة واسترداد قيمتها بالكامل بعد مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي لتاريخ الاكتتاب.

ويتيح أكبر مصرفين حكوميين شراء الشهادات من خلال زيارة شبكات الفروع المنتشرة في مصر وكذلك باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول مثل الموبايل البنكي أو الإنترنت البنكي، ويمكن لصاحب الشهادة الاقتراض بضمانها حتى 95% من قيمتها، وشرائها متاح للمصريين الأفراد والأجانب وتصدر بالجنيه المصري، والعائد ثابت طوال مدة الشهادة.

شهادات الـ 22.5% من البنك التجاري الدولي

وفي أول تحرك من البنوك الخاصة للمنافسة على اصدار شهادات مرتفعة العائد، جاء إعلان البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص من حيث الأصول بالسوق المحلية، عن إطلاق شهادات ادخار بأجل عام ونصف وعائد ثابت 22.5% يصرف بنهاية المدة أو 20% عند صرفه شهرياً.

ووفقاً للموقع الرسمي لـ CIB، يبدأ الاكتتاب بشهادات الـ 22.5% أو الـ 20% عائد من 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الـ 1000، ويمكن شرائها بزيارة أحد فروع البنك أو عبر تطبيقات الهاتف.

شهادات QNB الأهلي الجديدة

وأصدر بنك QNB الأهلي شهادات جديدة مرتفعة العائد بأجل عام ونصف وعائد مرتفع 22.5% عند صرفه بنهاية المدة أو 20% عند صرفه شهرياً، ويبدأ الاكتتاب من 1000 جنيه ومضاعفات الألف كحد أدنى، والعائد ثابت طوال الـ 18 شهر، ويتم شرائها من الفروع أو «أونلاين» باستخدام تطبيقات البنك.

شهادات بنك القاهرة «الجولد السنوية»

وأطلق بنك القاهرة شهادات ادخار بآجل عام وعائد مرتفع يصل لـ 22.5% عند صرفه شهريا و25% عند صرفه سنوياً والعائد ثابت طوال مدة الشهادة ويبدأ الاكتتاب فيها من 1000 جنيه ومضاعفات الألف.

شهادات البنك العربي الأفريقي

كما أطلق البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار جديدة بآجال عام ونصف وعائد مرتفع يصل إلى 22.5% عند صرفه بنهاية مدة الشهادة و20% عند صرفه شهرياً، فيما يتاح الاكتتاب للجمهور بدءاً من 30 يناير الحالي.

ويبدأ الاكتتاب بالشهادات الجديدة بالبنك العربي الأفريقي الدولي- مصر، من 5 آلاف جنيه مصري كحد أدنى ومضاعفات الألف، والشهادات تم إصدارها بالعملة المحلية ومتاح شرائها للأفراد فقط بزيارة أحد فروع البنك أو أونلاين، وليس هناك حد أقصى لقيمة الاكتتاب.

شهادات بنك الكويت الوطني

وأصدر بنك الكويت الوطني مصر، شهادة ادخار جديدة بعائد مرتفع ومدتها 3 سنوات وبدوريات صرف مختلفة تبدأ من 18% عند صرفها شهرياً وترتفع إلى 18.25% عند صرفها كل 3 أشهر وتصل إلى 18.5% عند صرف العائد كل 6 أشهر، والعائد ثابت طوال مدة الشهادة ويبدأ الاكتتاب فيها من 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف.

شهادات البنك الأهلي المتحد

وطرح البنك الأهلي المتحد شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع 18% سنوي، وآجال 3 سنوات والشهادة متاحة بدوريات صرف عائد متنوعة وتبدأ من 17.25% عند صرف العائد شهرياً و17.65% عند صرفه نصف سنوياً و18% عند صرفه كل 12 شهر، فيما يبدأ الاكتتاب من 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف.