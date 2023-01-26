إصابة شاب صدمته سيارة ملاكي أثناء قيادته لموتوسيكل في بورسعيد

أصيب شاب في تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية كان يقودها أمام المدينة الرياضية بحي الزهور ببورسعيد بسبب السرعة الزائدة وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصاب إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول إلى مستشفى الزهور محمد محمد محمود الديب 36 سنة مصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسم في تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية ويجري تقديم الإسعافات الأولية له.

السرعة الزائدة سبب الحادث

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن سيارة ملاكي رقم العربية 3846 ج ع ج قد تصادمت مع موتوسيكل يقوده المصاب بسبب السرعة الزائدة وأسفرت عن إصابته وذلك إشارة المرور بجوار المدينة الرياضية بشارع 23 ديسمبر.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

نقل السيارة والموتوسيكل

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على السيارة والموتوسيكل بإدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، وتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.