القصة الكاملة لوفاة طفل على يد والدته أثناء «الهزار».. وقانوني: 3 أدلة تبرئ الأم

«واقعة هزار» راح ضحيتها طفل برئ، قُتل بالخطأ عندما أراد الاحتماء بوالدته من أشقائه، التي كانت جالسة تحضر الطعام وفي يديها سكين الطهي، ليصاب الطفل بالسكين وتفشل محاولات الأم في إنقاذه، وهو ما علق عليه الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، قائلا إنّ الواقعة تندرج تحت القتل الخطأ، وهناك 3 أدلة فنية في تحقيقات النيابة العامة تبرئ والدة الطفل مصطفى من تهمة قتله ابنها عن طريق الخطأ وهي رواية أشقائه بأن الوفاة حدثت عندما ارتمى في حضن والدته هربًا منهم، وتقرير الطب الشرعي، ورواية الأم التي تتفق مع أقوال الشهود وتنفي نية القتل من الأساس أو إلحاق الضرر بالطفل.

النيابة تعاين منزل أسرة الطفل مصطفى

وأضاف المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ النيابة العامة تباشر عملها بحيادية تامة في أي حادث لإجلاء الحقيقة، وعندما تنتهي من جمع الأدلة على أن وفاة الطفل مصطفى حدثت بالخطأ، سيكون قرارها في صالح العدالة وإخلاء سبيل الأم، لافتا إلى أنّ انتقال النيابة إلى مكان الحادث لإجراء معاينة ميدانية لشقة اسرته في منشأة ناصر، يشير إلى التحقيق الجاد والفني، كما أنها تحفظت على سكين المطبخ الذي كان في يد والدته وقت اعدادها الطعام، وتبين أن نصل السكين عليه آثار الدماء، كما عُثر على آثار دماء الطفل بالمطبخ، وقررت النيابة تحريز السكين، وإرساله إلى مصلحة الأدلة الجنائية بوزاة الداخلية، لفحصه وإعداد تقرير بحالته الفنية وموافاة النيابة بنتائج الفحص.

رواية أشقاء الطفل مصطفى

«كنا بنلعب مع بعض»، كلمات نطق بها أشقاء الطفل مصطفى أمام جهات التحقيق، التي سألت الأطفال عن تفاصيل ما دار بينهم وبين شقيقهم مصطفي قبل وفاته، وتأكيدهم أنهم كانوا يلعبون وخلال ذلك ارتمى بحضن والدته فاصيب بالسكين ومات.

والدة مصطفى: بتعذب على فراقه

رواية أشقاء الطفل مصطفي تتفق مع ما ذكرته والدته المتهمة بقتله، إذ قالت إنها أسرعت في إسعاف نجلها، ونقله إلى المستشفى لكنه مات بعد دقائق من إصابته المؤثرة، ونفت تهمة القتل مؤكدة أنها كانت تتمني الموت بدلا منه، وأنها تتعذب يوميا على فراقه.

طعنة قاتلة

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما وردت إشارة من المستشفى بوفاة الطفل مصطفى، داخل منزل أسرته في منشأة ناصر خلال وصلة «هزار تقيل»، وتبين أن الطفل مصاب بطعنة في البطن، تسبب في تعرضه لنزيف حاد ووفاته بعد أن اصطدم بسكين المطبخ الموجود في يد والدته خلال طهي الطعام.

والدة الطفل مصطفى تشرح تفاصيل وفاة نجلها مصطفى

ونسبت النيابة العامة تهمة القتل الخطأ إلى والدة الطفل، وشرحت الأم تفاصيل الواقعة والحزن يعتصر قلبها، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل لبيان أسباب وفاته رسميًا وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.