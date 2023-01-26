«رجال أعمال الإسكندرية» والاتحاد الأوروبي يوقعان عقود 8 منح لرواد الأعمال

نظمت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، حفل توقيع عقد منحة مشروع الاستثمارات الخضراء في حوض البحر الأبيض المتوسط «GIMED»، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من خلال مشروع الجمعية للإقراض متناهي الصغر، حيث يستهدف البرنامج تدريب رواد الأعمال التي تم اختيارهم للاشتراك في البرنامج بمختلف المجالات ووضع خطط الأعمال للتحول الأخضر وبلورة آليات تنفيذ أو إنتاج ابتكاراتهم لتصبح خدمة أو منتج صالح للسوق بالإضافة إلى مساعدتهم في وضع خطط تسويق وترويج للمنتج أو الخدمة، حيث شارك في اللقاء، ياسمين عثمان رئيس بناء القدرات بمشروع «جيمد»، وإيمان كامل رئيس الابتكار البيئي بالمشروع.

مجالات الأثاث والمنتجات الغذائية

ومن جانبه قال محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إنه تم التوقيع مع 8 من رواد الأعمال المبتكرين الذين حصلوا علي منحة من الاتحاد الأوروبي قدرها 7500 يورو وذلك لدعم دخولهم السوق والتخطيط لنمو أعمالهم، حيث استهدفت برامج المبتكرين مجالات الأثاث والمنتجات الغذائية، والاتصالات.

وأشار إلى أن برامج المبتكرين جاءت كالاتي «مشروع بنيوبلوك، ومشروع دجاج كارما، ومشروع أكلك طازة، و مشروع بطاقتك، ومشروع شركة فراولة تك، ومشروع لايف بوكس، ومشروع بكيوا»، فيما شارك باللقاء من جانب جمعية رجال أعمال الإسكندرية، المهندس مدحت القاضي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور محمد محرم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية للتوسعات والمشروعات الجديدة، والمهندس شريف الديواني مستشار جمعية رجال أعمال الإسكندرية والدكتور شريف شومان المدير التنفيذي لمشروع المنشآت الصغيرة والحرفية بالجمعية، وأدهم قريطم المدير التنفيذي للجمعية، وأشرف البحيري مدير الشئون القانونية بمشروع المنشآت الصغيرة والحرفية بالجمعية ، ومحمد حسين رئيس قسم المراجعة المستندية بمشروع المنشآت الصغيرة والحرفية.

شركه ناشئة تعمل في أي مجال للتحول للابتكار الأخضر

الجدير بالذكر، أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية تستهدف مساعدة أي شركه ناشئة تعمل في أي مجال للتحول للابتكار الأخضر لتعزيز كفاءة عملياتها وربحيتها، وتحفيز شباب المحافظة، على الابتكار الأخضر، حيث يستهدف البرنامج الذي شاركت فيه الجمعية منذ عام وضع خطط الأعمال للتحول الأخضر، وبلورة آليات تنفيذ أو إنتاج ابتكاراتهم لتصبح خدمة أو منتجًا صالحًا للسوق، حيث قامت الجمعية بمساعدة الحاصلين على التمويل في وضع خطط تسويق وترويج للمنتج أو الخدمة، والاستعداد للحصول على التمويل.