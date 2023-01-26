إصابة طفلتين في حريق داخل منزلهما بالبحيرة

استقبلت مستشفى حوشى عيسى المركزي، طفلتين مصابتين بحروق نتيجة نشوب حريق ناتج عن إشعال لهب بوتاجاز بالمنزل داخل منزلها بمدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار يفيد نشوب حريق في البحيرة

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى حوش عيسى طفلتين مصابتين بجروح وحروق جراء نشوب حريق داخل منزلهما وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد مصابي الحريق

وأسفر الحريق عن إصابة «نرمين.م.ع»، 16 عامًا، بحروق بالزراعين والقدمين بنسبة 18% ، وشقيقتها «جنى.م.ع»، 14عامًا، بحروق بالزراعين والقدمين والوجه من الدرجة الثانية والثالثة وجار عمل الإسعافات الأولية والحجز بوحدة الحروق، وتحرر المحضر اللازمة بالواقعة.

كانت قرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير قد شهدت نشوب حريق داخل منزل مما أدى إلى مصرع الزوجه وإصابة زوجها وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.