ما هي الفئات المستحقة للمعاش الاستثنائي؟.. «التأمينات» تجيب

تضمّن قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، العديد من المزايا لأصحاب المعاشات، ومنها صرف معاش استثنائي، يمنح للعاملين السابقين بالحكومة، وشركات القطاع العام، والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب، فضلا عن صرف معاش استثنائي للأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة للدولة.

معاش استثنائي لضحايا الكوارث العامة

وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، أنّ المعاش الاستثنائي يُمنح لتحسين معاشات ضحايا الكوارث العامة، والعاملين السابقين استثنائيا، لمساعدتهم على مواجهة الظروف المختلفة سواء الصحية أو الاجتماعية.

إجراءات التقدم بطلب صرف معاش استثنائي

وتابعت الهيئة، أنّ المستفيد من المعاش، من العاملين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام، عليه استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من مكتب التأمينات المختص أو من جهة العمل السابقة التي كان يعمل بها واعتماده وختمه، ثم تقديمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية، حال منح المعاش أو تحسينه.

طلب المعاش الاستثنائي للحالات المرضية

وأشارت التأمينات الاجتماعية، إلى أنّه حال تقديم طلب معاش استثنائي لتحسين المعاش بسبب الحالات المرضية، فسيتم تحويل صاحب المعاش للهيئة العامة للتأمين الصحي، لتحديد نوع المرض ومدى حاجة المريض إلى علاج طويل، وحال طلب معاش استثنائي بسبب ظروف اجتماعية، يتم إجراء بحث اجتماعي لتحديد مصادر الدخل.

وأكدت التأمينات، أنّ اللجنة التحضيرية تفحص الطلب المرفق به التقرير الطبي والبحث الاجتماعي، لاتخاذ قرار منح أو تحسين المعاش الاستثنائي، وعرضه على اللجنة العليا للنظر في الطلب.