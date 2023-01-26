كم باقي على رمضان 2023؟ بدأ العد التنازلي

كم باقي علي رمضان 2023؟ سؤال يطرحه البعض مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بعد حلول شهر رجب والذي يفصلنا عن شهر شعبان ويتبقى 30 يوما على شهر رمضان، ووفقا للحسابات الفلكية فإن موعد ولادة هلال شهر رمضان المبارك.

ولمعرفة كم باقي علي رمضان 2023؟، يمر اليوم الرابع من شهر رجب، ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء، هلال شهر شعبان في يوم 29 من شهر رجب الحالي، لمعرفة موعد بداية شهر رمضان بعد انتهاء شهر شعبان.

ويعد شهر رمضان التاسع من حيث الترتيب في السنة الهجرية التي تعتمد على التقويم القمري الذي أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مرجعا لأول سنة فيه، ولذلك يسمى بالتقويم الهجري.

موعد رمضان 2023

وفلكيا من المقرر أن يأتي موعد رمضان 2023 يوم الخميس الموافق 23 مارس، إذ يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث اقتران القمر في تمام الساعة 7:24 مساء بتوقيت القاهرة، وبحسب دار الإفتاء سيتم رؤية واستطلاع هلال شهر رمضان 2023 يوم 21 مارس لإعلان موعد شهرمضان 1444 هـ.

وتبدأ غرة شهر شعبان 1444 يوم الثلاثاء 21 فبراير لتكون عدة شهر شعبان 30 يوما، ووفقا للحسابات الفلكية المبدئية، يمكن رؤية هلال آخر الشهر بحدث الاقتران المركزي أو المحاق المركزي يوم الثلاثاء 21 مارس الساعة 17:23 بالتوقيت العالمي.