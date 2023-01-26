مواطنون يشاركون رجال الشرطة الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيدهم بمختلف المحافظات

لوحة احتفالية تزينها الفرحة والبهجة عمت شوارع الجمهورية مع نزول رجال الشرطة للشوارع والميادين وسط المواطنين، للاحتفال معهم بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة، التي ترسخ معاني التضحيات والفداء من أجل كرامة الوطن، وهي معاني يقدرها المصريون الذين تفاعلوا مع رجال الشرطة، وأثنوا على جهودهم وتضحياتهم مقدمين التهنئة لهم بهذه المناسبة.

إحدى السيدات: «المفروض احنا اللى نجيب لكم هدايا»

وقالت إحدى السيدات، «المفروض احنا اللى نجيب لكم الهدية وكل سنة وأنتم طيبين وبخير وصحة وسلامة وربنا يحميكم».

فيما قال مواطن آخر: «أنتم الأمن والأمان، ويارب دايما مصر بخير وكل ولادها في سلام وأمان، والشعب كله معاكم وطول عمرنا شايفين الأمن والأمان».

باقات من الورود وهدايا متنوعة، أهداها رجال الشرطة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وتهنئة متبادلة بالذكرى الوطنية المخلدة في ذاكرة المصريين، التي تجسد التلاحم بين الشرطة والشعب، فعيد الشرطة عيد كل المصريين، وامتدت الاحتفالات إلى المتحف المصري بالتحرير، حيث تم توزيع الورود على مرتادي المتحف من ضيوف مصر على خلفية موسيقات الشرطة، التي استقبلت السائحين بمعزفات موسيقية خاصة.