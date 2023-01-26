متحدث الرئاسة: رئيس مجموعة أداني العالمية يؤكد التطلع لتطوير التعاون مع مصر

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رجل الأعمال أداني أداني رابع أغنى رجل في العالم، ورئيس مجموعة أداني العالمية «جوتام أداني»، يؤكد التطلع لتطوير التعاون مع مصر في ظل ما يلمسونه من إرادة قوية، وقرار سياسي داعم على أعلى مستوى في مصر لدفع التنمية، وفى ظل مناخ استثماري جاذب ومستقر، تتميز به مصر فى منطقة الشرق الأوسط.

وهو ما يتسق مع سعي مجموعة «أداني»، للتوسع عالمياً في ضوء التوجه الاستراتيجي الجديد لها، حيث تقوم ببحث ودراسة فرص الاستثمار الجاذبة في العديد من الأسواق الناشئة بالدول الصديقة للهند، مؤكدا في هذا الإطار، اعتزامه لعقد شراكات بين مجموعته وصندوق مصر السيادي، نظراً للنشاط المتعدد للصندوق والمرونة التي يتمتع بها.