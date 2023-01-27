أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم في الأسواق.. الكيلو بـ58 جنيها

تعد أسعار الفراخ البيضاء، من أكثر الأشياء التي يهتم الكثيرون بمتابعة أسعارها خلال الفترة الحالية، حتى يستطيعون تحديد ما يمكن شراءه من احتياجات للطعام الذي يحتاج إليه المنزل، كما أنها تعد مصدرا مهما للبروتين، إذ أن أسعارها أقل من أسعار اللحوم الحمراء.

وتنشر «الوطن»، للقراء ما يحتاجون إليه من أسعار السلع الغذائية، حتى يسهل عليهم شرائها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الفراخ البيضاء ومشتقاتها اليوم الجمعة الموافق 27 يناير في الأسواق المحلية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء

- وصل سعر الكيلو الواحد من الفراخ البيضاء في المزرعة إلى نحو 54 جنيها، فيما يصل سعرها للمستهلك بقيمة تصل إلى نحو 58 جنيها.

- وجاء سعر الكيلو الواحد من الفراخ البلدي اليوم في المزرعة لتسجل نحو 65 جنيهًا، فيما يصل سعرها للمستهلك بـ70 جنيهًا.

- وبالنسبة لسعر كيلو الفراخ الساسو، فجاءت اليوم لتسجل بالمزرعة نحو 60 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 64 جنيهًا.

- كما سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء في المزرعة اليوم نحو 48 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 53 جنيها.

أسعار البط اليوم

- وسجل سعر الكيلو الواحد من البط المسكوفي اليوم الجمعة قيمة 70 جنيها، فيما يصل سعره للمستهلك إلى 75 جنيها.

- وبلغ سعر الكيلو الواحد من البط اليوم، ليسجل نحو 80 جنيها في المزارع، ليصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيها.

- وسجل سعر كيلو البط المولار اليوم 50 جنيها، بينما يباع في المحال بسعر نحو 55 جنيها.

- كما بلغ سعر كيلو البط الفرنساوي اليوم 40 جنيها، فيما يصل للمستهلك بسعر 45 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

- سجل سعر الكيلو الواحد من الديك الرومي البلدي بالمزرعة إلى نحو 80 جنيها للكيلو، ويصل سعره في المحلات إلى 85 جنيها.

- كما وصل سعر الكيلو الواحد من الديك الرومي الأبيض اليوم نحو 75 جنيها للكيلو بالمزرعة، فيما يصل سعره للمستهلك 80 جنيها.