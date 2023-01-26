مصرع 3 شباب وإصابة رابع إثر انقلاب ملاكي في ترعة أثناء حفل زفاف بالمنيا

لقي 3 شباب مصرعهم، وأصيب رابع، مساء اليوم الخميس، وذلك إثر انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية، أمام مدخل مدينة مطاي في شمال محافظة المنيا، حيث كانت السيارة ضمن موكب حفل زفاف، وتم انتشال جثتين وجار البحث عن الثالثة، ونُقل المصاب للمستشفى.

بلاغ بحادث سيارة في مطاي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية في زمام مركز مطاي بشمال المحافظة.

مصرع 3 شباب بالترعة

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، تبين انقلاب سيارة ملاكي بالترعة نتيجة السرعة الزائدة، حيث كانت تسير في موكب زفاف، وكانت تقل 4 شباب، ونتج عن ذلك وفاة الأول والثاني والثالث غرقا في الترعة، فيما نجا الرابع وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وجميعهم من مركز مطاي.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة الأول والثاني وجاري البحث عن الثالث، وتم إيداع الجثمانين بمشرحة مستشفى مطاي العام، كما تم رفع آثار الحادث وانتشال السيارة من ترعة الإبراهيمية بمعرفة الوحدة المحلية والمرور والحماية المدنية، وتم فتح الطريق وتيسير حركة المرور، وتحرر عن ذلك المحضر، وتم العرض علي النيابة العامة للتصرف.