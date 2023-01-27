نجل علي الحجار يحيي ذكرى عمه الراحل في ساقية الصاوي

صعد منذ قليل الفنان الشاب أحمد الحجار لمسرح ساقية الصاوي في حفل إحياء ذكرى عمه الموسيقار أحمد الحجار.

الحجار الصغير يحيي ذكرى عمه الراحل

قدم الحجار الصغير أسرة عمه خلال فقرته على المسرح وشكر بناته على وجودهن، وهن: مريم وفاطمة، وشكر الشاعر الكبير جمال بخيت على وجوده في الحفل وغنى من كلماته أغنية «اوعديني» التي لحنها الموسيقار الراحل.

تفاعل الجمهور مع علي الحجار

من جانبه، قدم علي الحجار خلال الحفل نخبة من أهم وأشهر أغنياته والتي تفاعل معها الحضور للحفل حيث صعد على نغمات أغنية الحق المبين، كما قدم مجموعة أخرى أبرزها: «متمنعوش الصادقين» و«الزين والزينة» و«مسألة مبدأ» و«تجيش نعيش» وغيرها من الأعمال الفنية.

وأقيم الحفل بمسرح النهر في ساقية الصاوي، في أول ظهور للحجار في الساقية، بعد غياب ما يقرب من 3 سنوات.