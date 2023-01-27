لجنة فيدارالية للتحقيق في أحداث غامضة بحديقة حيوان أمريكية

أزمة جديدة تعيشها حديقة حيوان دالاس بولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية بعد نفوق عدد من الحيوانات النادرة وهروب أخرى في ظروف غامضة، في الوقت الذي تحاول الشرطة معرفة السبب.

مكافأة قدرها 10 آلاف دولار مقابل أي معلومات تساعد في التحقيق

ونقلت «سكاي نيوز»عن تصريحات جريج هدسون رئيس حديقة الحيوانات أن الجميع موضع شك في هذه المرحلة، من داخل الحديقة أو خارجها، لافتًا أنهم يدرسوا كل الفرضيات، بينما عرضت حديقة الحيوانات مكافأة قدرها 10 آلاف دولار مقابل أي معلومات تساعد في التحقيق.

وشهدت الحديقة مأساة نفوق نسر نادر معرض للانقراض عمره 35 عاما، حيث يٌطلق عليه «بين»، وأعلنت حديقة الحيوانات أن موته لا يبدو أنه ناتج عن أسباب طبيعية، وقالت الحديقة عبر «تويتر»: «رحيله مفجع، ليس فقط لعائلة حديقة الحيوانات لدينا، ولكن أيضاً لجهود الحفاظ على هذا النوع، سيفتقد الجميع بين كثيراً».

حظيرة قرد اللانجور تعرضت لاختراق أيضًا

وكانت الحديقة شهدت أيضًا هروب النمر «نوفا» من حظيرتها بعد قطع جزء من السياج قبل أن يعثر الحراس عليها لاحقاً سالمة في حديقة الحيوانات.

واكتشف موظفو الحديقة أن حظيرة قرد اللانجور تعرضت لاختراق أيضًا ولكنهم منعوا هروب أي حيوان منها، في الوقت الذي تكلفت فيه لجنة فيدرالية للتحقيق في الأزمة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.