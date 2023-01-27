4 معلومات عن القيادي الداعشي بلال السوداني بعد مقتله في عملية أمريكية

أعلن مسؤولان كبيران في الإدارة الأمريكية، أمس الخميس، مقتل قياديا بارزا في تنظيم «داعش» الإرهابي يدعى بلال السوداني و10 آخرين جراء عملية عسكرية عل مجمع كهوف جبلية في شمال الصومال، أمس الأول الأربعاء، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشار المسؤولون الأمريكيون، إلى عدم وقوع لم تقع إصابات في صفوف المدنيين أو أفراد الخدمة الأمريكية خلال العملية التي استهدفت القيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي بلال السوداني.

وفي قوت لاحقـ، قال مسؤول في الإدارة الأمريكية، إن الإصابة الوحيدة لأمريكي في العملية كانت، تعرض أحد أفراد الجيش للعض من قبل كلب يعمل في الخدمة العسكرية الأمريكية، وفقا لما ذكرته قناة «إن دي تي في» الهندية.

كبار مسؤولي الأمن القومي كانوا على علم بموقع السوداني منذ عدة أشهر

وقال مسؤول في «البيت الأبيض»، إن كبار مسؤولي الأمن القومي في الرئاسة، كانوا على علم بموقع بلال السوداني منذ عدة أشهر.

وأوضح المسؤولون، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أذن بالعملية التي استهدفت بلال السوداني في وقت سابق من الأسبوع بعد توصية من وزير الدفاع لويد أوستن ونصيحة من رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، وفقا لما ذكرته قناة «سي بي إس نيوز» الأمريكية.

السوداني كان مسؤول سابق في حركة «الشباب» الإرهابية

وتمثلت أبرز المعلومات عن الإرهابي بلال السوداني:

- مسؤول سابق في حركة «الشباب» الإرهابية.

-صنفته «واشنطن» بزعيم تنظيم «داعش» المتطرف في الصومال.

-فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بلال السوداني في عام 2012 لمساعدته مقاتلين أجانب على السفر إلى معسكر تدريب لحركة «الشباب» الإرهابي في الصومال وتسهيل التمويل.

- قال موقع وزارة الخزانة الأمريكية، إن بلال السوداني، اعتبر«أباديجا»، عبد الله أسيد المعروف أيضًا باسم «أبو حمزة» من مدينة جوهانسبرج ، جنوب إفريقيا، المولود في إثيوبيا، المولود في 01 فبراير 1974، الذي أدرجته الوزراة في 1 مارس 2022، في قائمة العقوبات على خلفية دورهم المتزايد في تسهيل نقل الأموال من أعلى التسلسل الهرمي لتنظيم «داعش» إلى فروع في جميع أنحاء إفريقيا، أن «أباديجا» داعم موثوق به يمكنه مساعدة أنصار التنظيم المتطرف في جنوب إفريقيا على أن يصبحوا أكثر تنظيماً.