«القاهرة الإخبارية»: توتر بين موسكو وبرلين بسبب تصريح لوزيرة خارجية ألمانيا

وقعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في مأزق، بعد ذلة لسان لها وصفت فيها بلادها بأنها في حالة حرب ضد روسيا.

جاءت تلك التصريحات عقب إعلان ألمانيا توريد دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، حيث قالت وزيرة الخارجية الألمانية ردًا على سؤال صحفي: «نحن نخوض حربًا ضد روسيا وليس ضد بعضنا البعض».

وبحسب «القاهرة الإخبارية» فإن روسيا استغلت ذلة لسان وزيرة الخارجية التي تم توجيه اللوم لها حيث قالت إن بلادها تخوض حربًا ضد روسيا وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق تليجرام، إن ألمانيا خططت للحرب ضد روسيا مقدمًا وهو ما أثبتته تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية.

ألمانيا لم تصبح طرفًا في الحرب ولكنها تدعم كييف

بينما أكد وزير الدفاع الألماني «بوريس بيستوريوس»، مرارًا وتكرارًا على أن ألمانيا لم تصبح طرفًا في الحرب ولكنها تدعم كييف في حربها ضد روسيا.

وتنصلت فرنسا من تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا، ونفت التورط المباشر في الحرب، وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنهم لا يخوضون حربًا مع روسيا ولا أحد من شركائهم.