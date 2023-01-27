شركة روسية تطور مروحيات استطلاعية وهجومية دون طيار

تقوم شركات «روستيخ» الروسية، بتطوير مروحيات استطلاع وهجوم قادرة على ضرب القوات الأوكرانية كجزء من سرب من الطائرات دون طيار «المسيرات»، وأشار المدير العام للمؤسسة الحكومية سيرجي تشيميزوف في مقابلة مع وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى أنّ هذه المعدات قد غيرت بشكل كبير طبيعة الأعمال القتالية.

بدورها، بحثت المفوضة الروسية لـ«حقوق الإنسان» تاتيانا موسكالكوفا، في لقاء عبر الفيديو، مع نظيرها الأوكراني دميتري لوبينيتس بمشاركة مفوض تركي شريف مالكوتش، تبادل الأسرى المصابين بين «موسكو» و«كييف».

إحدى دول البلطيق تبحث تزويد «كييف» بذخائر عنقودية

وفي إستونيا، إحدى دول البلطيق، تبحث «تالين» تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية حصلت عليها من «برلين»، وتنتظر الموافقة الألمانية.

من جانبه، يبحث «الاتحاد الأوروبي»، فرض عقوبات جديدة ضد بيلاروس تشمل السلع ذات الاستخدام المزدوج، والطاقة والفحم والصلب والذهب بسبب انخراط البلاد في الأزمة الأوكرانية.

وأبلغت الخدمة القانونية لـ«المجلس الأوروبي»، الدول الأعضاء، بامتلاك «بروكسل» الصلاحية القانونية لاستخدام جزء من الأصول الروسية المجمدة «33.8 مليار يورو» لإعادة إعمار أوكرانيا، فوقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الاقتصادية.

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير الصناعة الروسي

من جانبها، قالت سفارة «موسكو» لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان، إن سخافة عقوبات «واشنطن» ضد روسيا صارت تتضح أكثر فأكثر، مع كل حزمة جديدة منها.

وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات إضافية ضد عدد من المسؤولين الروس، بينهم نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، وعدد من العسكريين.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة ماريا زاخاروفا، إنه يجب على سفير ألمانيا توضيح الالتباس الظاهر في موقف نظيرتها الألمانية بخصوص صفة «برلين» في الأزمة الأوكرانية.

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن وسائل الإعلام الغربية حاولت تشويه زيارة وفد «موسكو» للدول الإفريقية مستشهدا خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات الوزير مع نظيره الإريتري عثمان محمد بمادة لشبكة «يورونيوز» الإخبارية الأوروبية تعليقا على زيارة جنوب إفريقيا والتي جاء فيها أن المسؤول ذهب إلى هناك رغم مما يسببه ذلك من رد فعل سلبي في البلاد.

وأشار لافروف، إلى أن «موسكو» وإريتريا تخططان لدراسة مفصلة لإمكانية استخدام الإمكانات اللوجستية لـ«ميناء مصوع»، والترانزيت عبر مطار المدينة.

جونسون: الشعب الروسي بذل خسائر فادحة في مكافحة النازية

بدوره، أوضح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، ردا على صحفية أوكرانية شبهت الروس بالنازيين، أن الشعب الروسي بذل خسائر فادحة في مكافحة النازية إبان الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن الأضرار لحقت بالأوكرانيين أيضا.

وفي سياق متصل، رجح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، استغراق مفاوضات التسوية حول أوكرانيا شهورا أو حتى سنوات، محذرا من خطورة تصعيد الأزمة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

من جانبه، شبه الصحفي الألماني، راينهارد لوترباخ لـ«يونجه فيلت» الأملانية مطالب الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، المستمرة بالأسلحة بتصرفات المرأة العجوز التي دمرها طمعها في حكاية «الصياد والسمكة» الروسية للشاعر ألكسندر بوشكين.