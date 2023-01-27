10 دول تعارض خطط المفوضية الأوروبية حول تمويل الصناعة الخضراء

تواجه خطط المفوضية الأوروبية لإنشاء تمويل جديد للصناعة الخضراء معارضة متزايدة في التكتل الذي يضم 27 دولة، حيث رفضت سبع دول الفكرة علنا ​​في خطاب موجه إلى المفوضية الأوروبية، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

ووقعت جمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا والنمسا وإيرلندا وإستونيا وسلوفاكيا رسالة موجهة إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس.

الدول المعارضة تريد مواجهة المنافسة من الصين والولايات المتحدة

وتعارض ألمانيا وهولندا وبلجيكا رغم عدم توقيعها على الرسالة، أي اقتراض مشترك جديد من الاتحاد الأوروبي، مما يرجح انضمام مزيد من الدول إلى القائمة المقرر أن تصوت ضد مثل هذه الخطط عندما يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي لمناقشتها في 9 و10 فبراير المقبل.

وتقول الدول العشر إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستخدم الأموال التي تمت الموافقة عليها بالفعل بدلاً من السعي للحصول على المزيد من الأموال، وتعتقد المفوضية المسؤولة عن المنافسة العادلة في الاتحاد الأوروبي، أن هناك حاجة إلى أموال جديدة لموازنة قدرات الدول الأفقر والأغنى لمساعدة صناعاتها الخضراء في مواجهة المنافسة مع الصين والولايات المتحدة.

أسعار الطاقة أصبحت أكثر صعوبة

وفي سياق متصل، يشعر مسؤولو الاتحاد الأوروبي بالقلق بشكل خاص من أن قانون خفض التضخم الأمريكي، الذي يقدم 369 مليار دولار من الإعانات للشركات المنتجة للسيارات الكهربائية والبطاريات وتوربينات الرياح أو الهيدروجين في الولايات المتحدة، سوف يجذب شركات الاتحاد الأوروبي بعيدًا.

وأصبح الكفاح من أجل الحفاظ على جاذبية أوروبا للصناعة الخضراء أكثر صعوبة بسبب أسعار الطاقة، التي هي أعلى بكثير في الاتحاد الأوروبي منها في الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأسبوع الماضي، إن الاتحاد الأوروبي سيعد قانونًا لتسهيل الصناعة الخضراء ودعمها بمساعدة الدولة وصندوق السيادة الأوروبي، فضلاً عن خلق التمويل، من أجل منع الشركات من الانتقال إلى الولايات المتحدة.

الاتحاد الأوروبي يقدم 800 مليار يورو للتعافي من جائحة كورونا

وأكدت الدول السبع الرافضة أن على الاتحاد الأوروبي أولاً أن ينفق الأموال التي وافق بالفعل على جمعها من خلال صندوق المنح والقروض الرخيصة الذي تبلغ قيمته 800 مليار يورو للتعافي من الوباء والصمود.

وكتبت الدول السبع أنه علينا أن نضمن أن يتمكن الاقتصاد من استيعاب تمويل الاتحاد الأوروبي المتفق عليه بالفعل بشكل أفضل، وحتى الآن، تم استخدام 100 مليار يورو فقط من إجمالي 390 مليار يورو من منح صندوق الرد السريع.

وجاء في الرسالة أنه بدلاً من البحث عن أموال جديدة، يتعين على الاتحاد الأوروبي قطع الروتين الخاص بالاستثمارات وإحراز تقدم في اتحاد أسواق رأس المال، وهو مشروع ظل يتأخر منذ 2014، من شأن اتحاد أسواق رأس المال أن يعزز استخدام رأس المال الخاص عبر الاتحاد الأوروبي.