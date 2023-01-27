القائمة الكاملة لأسعار الحديد اليوم في مصر بعد تراجع طفيف

أعلنت مصانع الحديد المحلية الأسعار الجديدة لمنتجاتها والتي دخلت حيز التنفيذ أواخر الأسبوع الماضي، وشهدت تراجعا طفيفا في أسعار بعض المصانع، بينما شهد البعض الآخر استقرارا نسبيا، وأظهرت القائمة الكاملة للمنتجات أن سعر طن حديد عز بلغ 26 ألف و985 جنيه، كما بلغ سعر طن حديد السويس للصلب 26 ألف و850 جنيه.

تراجع حديد المراكبي

وبلغ سعر طن حديد بشاي 28 ألف و500 جنيه، بينما شهد طن حديد المراكبي تراجعا بقيمة 200 جنيه، ليسجل السعر 27 ألف جنيه.

وسجل سعر طن حديد المصريين 27 ألف و850 جنيها، فيما بلغ طن حديد العشري 26 ألف و500 جنيه، وسجل سعر حديد الجارحي 27 ألف جنيه، وهو نفس سعر شركة «مصر ستيل»، بينما حقق سعر حديد الكومي 27 ألف و200 جنيه، وحديد العلا 27 ألف جنيه.

وكان تقرير حديث أشار إلى أن إجمالي إنتاج حديد التسليح، محليا، بلغ في ديسمبر الماضي، 557.5 ألف طن، مقارنة بـ 758.6 ألف طن في نوفمبر، بنسبة تراجع بلغت 36%، وكشفت بيانات مصانع الحديد المحلية، التي تم إرسالها إلى قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الإنتاج بلغ 668 ألف طن في أكتوبر بزيادة عن سبتمبر، وبنسبة نمو 13.5% على أساس شهري، ومقارنة بـ 733 ألف طن في نوفمبر 2021، بنسبة ارتفاع 3.4% على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن إنتاج مصانع حديد التسليح في شهر سبتمبر، بلغ 624 ألف طن، وبلغ في أغسطس الماضي 799.8 ألف طن، وبلغ إنتاج الحديد في شهر أبريل، 736.8 ألف طن، ثم ارتفع في مايو إلى 811.7 ألف طن، ثم انخفض في يونيو إلى 671.7 ألف طن، وهبط بعدها إلى 541.4 ألف طن في يوليو الماضي.