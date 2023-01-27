الإسكندرية تحصد المركز الأول في اللقاء الرياضي المجمع.. 154 مشاركا من 7 محافظات

توج فريق المشروع القومي للرواد التابع لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، ممثلة في الإدارة العامة للرياضة، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في اللقاء الرياضي المجمع، وذلك بعد غياب عن التتويج أكثر من 10 سنوات.

وبحسب بيان مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية اليوم، فإن الفريق حصد المركز الأول في ألعاب «كرة قدم الخماسي، كرة طائرة، تنس طاولة، شطرنج»، ما تبعه حصولهم على ترتيب عام أول.

مشاركة 7 محافظات في اللقاء الرياضي المجمع

ونُفذ اللقاء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حيث نظمت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، «الإدارة العامة للقاعدة الشعبية»، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور صفاء الشريف، وكيل الوزارة، مدير المديرية، اللقاء الرياضي المجمع لمراكز تدريب المشروع القومي للرواد يناير 2022 بمشاركة 7 محافظات «الإسكندرية - البحيرة - الشرقية - القليوبية - كفر الشيخ - الفيوم - المنوفية».

154 مشاركا في 4 ألعاب

ووصل إجمالي المشاركين 154 مشاركا في ألعاب «كرة القدم - كرة طائرة - تنس طاولة - شطرنج» بالمدينة الشبابية بأبي قير.

وفازت محافظة الإسكندرية بالمركز الأول ترتيب عام، ومحافظة البحيرة مركز ثاني، ومحافظة الفيوم المركز الثالث، وتم توزيع كؤؤس على المراكز الثلاثة الأولى.