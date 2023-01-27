وظائف سفارة كندا 2023 قبل غلق باب التقديم اليوم

ساعات قليلة وينتهي التقديم على وظائف سفارة كندا 2023، التي تم فتح باب التقديم لها منذ عدة أيام من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للسفارة، بشرط توافر بعض المواصفات في المتقدين.

وفي السطور التالية، نعرض آخر موعد للتقديم لشغل وظائف سفارة كندا 2023، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للسفارة.

وظائف سفارة كندا 2023

ينتهي خلال ساعات التقديم على وظائف سفارة كندا 2023، حيث ينتهي التقديم اليوم الجمعة الموافق 27 يناير.

وتتطلب السفارة شغل وظيفة مساعد خدمات مشتركة «مساعد عقارات للسفارة ومقر إقامة السفير»، براتب 209 آلاف جنيه، ويكون العقد غير محدد أو محدد المدة بدوام كامل، وجاءت بيانات الوظيفة كالآتي:

الوظيفة: إدارية.

التصنيف: LE- A2.

المكان: سفارة كندا في مصر

عدد الوظائف الشاغرة: 1.

الراتب: 209309 جنيهات.

مهام الوظيفة

- على المتقدم تطوير برنامج لصيانة وإصلاح وصيانة الممتلكات «الإقامة الرسمية، ومبنى السفارة».

- يحافظ على علاقات عمل مع الموردين والمقاولين المناسبين.

- يجمع البيانات لتطوير الميزانية لتشغيل وصيانة السفارة.

- يقود جميع العقود المتعلقة بالسكن الرسمي والسفارة.

- يعد جميع الفواتير / المستندات المالية المتعلقة بالممتلكات التي سيتم تقديمها للتمويل.

شروط وظائف سفارة كندا 2023

- الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها في مجال البناء أو الهندسة أو إدارة المباني أو إدارة المرافق.

- الطلاقة في اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

- الطلاقة في اللغة العربية تحدثا وكتابة.

- ما لا يقل عن سنتين من الخبرة العملية الحديثة في إدارة المرافق أو إدارة الممتلكات.

- القدرة على العمل تحت الضغط.

ويمكن التقديم على وظائف سفارة كندا من خلال الضغط هنا.