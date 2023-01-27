عضو جمعية «الجغرافيين» يحذر من طقس الـ 10 أيام المقبلة.. ممنوع خروج كبار السن

كشف الدكتور عبدالله علام، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ الأسبق، وعضو الجمعية العامة للجغرافيين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن بداية من غدا السبت تبدأ أيام «عشرة سكن العجوزة»، من شهر طوبة، الذي يوافق 20 من ذات الشهر الجاري بعام 1739 ق، 28 من شهر يناير الجاري 2023.

عشرة سكن العجوزة بشهر طوبة

وحذر «علام»، كبار السن في محافظات مصر بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وأن يلتزموا مساكنهم، مع بداية أيام عشرة سكن العجوزة بشهر طوبة السبت، لافتًا إلى أن البلاد تتعرض إلى تقلبات في الطقس، وهبوب رياح عاصفة، وأمطار غزيرة على أغلب فترات اليوم، وبرد قارس، علاوة على الصقيع ليلاً وتعرض البلاد لمنخفض جوي شديد حتى نهاية الأسبوع.

تحذير لكبار السن

ودعا «عبدالله»،كبار السن خلال عشرة سكن العجوزة بشهر طوبة، إلى ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة خاصة في أوقات الليل والساعات الأولى من النهار، حتى لا يتعرضون للمخاطر والأزمات الصحية.