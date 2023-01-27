إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية في قرى أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، للوقوف أمام أي تعدي أو مخالفة للقانون، مشيرا إلى ضرورة متابعة ورصد أي حالات تعدي أو مخالفة بناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالتها فورًا.

تتفيذ 8 حالات تعد على أراضي زراعية

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم إزالة 8 حالات لبناء على الأراضي الزراعية ومخالفات لقانون البناء، (فك شدة خشبية، سملات، أعمدة خرسانية)، حيث تم تنفيذ إزالة تعديات على أراض زراعية ومخالفة بناء وفك شدة خشبية لسقف الدور الثاني علوي بمركز أبو تيج، بالإضافة إلى فك شدة خشبية لسملات وقواعد الدور الأرضي بمركز صدفا وفك شدة خشبية للدور الثاني علوي.

حملات في قرى 3 مراكز

وأضاف المحافظ، أن الإزالات نُفذت في مركز الفتح خلال حملات برئاسة خالد عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا، وعبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، ومحمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ونوابهم، وبالتعاون مع رؤساء الوحدات القروية ومسئولي إدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.