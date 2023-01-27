مؤسس فرقة يحيي الأفراح بالزفة الصعيدي.. «مزمار بلدي وأغاني الفلكلور»

مجموعة من الشباب، يرتدون أزياءً صعيدية مبهرة، تخطف أنظار كل من يراها، يقفون إلى جوار بعضهم البعض، يمسكون بأدواتهم، ويتجولون من فرحٍ لآخر، يقدمون رقصات مختلفة وموسيقى جذابة، هم أفراد فرقة للأفراح، حيث التقى الإعلامي أحمد يونس مقدم برنامج «أتوبيس السعادة»، على قناة DMC، سامح التركي مؤسس فرقة في منطقة 6 أكتوبر تحيي الأفراح بالزي الصعيدي، إذ تكون مدة البروجرام من 30 دقيقة إلى 45 دقيقة حتى يصل العروسان إلى «الكوشة».

وقال سامح التركي، إنه يعمل في مجال الأفراح منذ 20 سنة: «الحمد لله إني بسعد الناس كلها وإني النهاردة معاكم في أتوبيس السعادة، على طول بيتطلب منا أغاني غير المتضمنة في البرنامج الدمياطي».

تقديم أغاني جميلة

وأضاف: «نقدم الأغاني المصرية الجميلة التي يعشقها الناس، ووظيفتنا أن نسعدهم، نقدم أغنية خطوة لمصطفى حجاج، وبالتالي فنحن لا نكتفي بالأغاني القديمة فقط».

أغنية جديدة «أم العروسة فين»

وتابع: «أستاذ أحمد عدوية غنى أم عبده فين، وغيرناها إلى أم العروسة فين، لتصبح كلمات الأغنية أم العروسة فبن، هي راحت فين، روحوا هاتوها عشان تبارك للعروسين، نحرص على التطور في المزيكا، وهناك اختلاف بين حفلات الزفاف بين القرى والمدن».