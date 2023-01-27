طقس 72 ساعة مقبلة.. شبورة وهبوب رياح وتوقعات بسقوط أمطار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة، بداية من غد السبت حتى الاثنين المقبل.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد خلال طقس الأيام الثلاثة المقبلة، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي 3 إلى 4 مئوية.

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

ومن ضمن توقعات خبراء الأرصاد بشأن طقس 72 ساعة المقبلة، تكوّن شبورة مائية على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ويسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى ومدن ومحافظات شمال الصعيد ومدن القناة، مائلا للحرارة على جنوب البلاد، ومعتدل الحرارة نهارا على السواحل الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى نشاط حالة الرياح على عدد من المناطق.

ومن المتوقع سقوط أمطار يوم الاثنين على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، وخليج العقبة، على فترات متقطعة.

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، تسجل درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة مايلي:

درجات الحرارة السبت 28 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 15.

درجات الحرارة الأحد 29 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16.

درجات الحرارة الإثنين 30 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 13.