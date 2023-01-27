رئيس «الجهاز القومي للتنسيق» لـ رانيا هاشم: الشكل الحضاري للمدينة ليس رفاهية

قال المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن إعادة الشكل الحضاري للمدينة ليس رفاهية، ولكن جزء من تكوين الشخصية، والجهاز معني بالمناطق التي لها طابع معماري متميز، لا ينبغي أن تخضع لقانون البناء الموحد أو الاشتراطات العامة، ولكن يجب أن تكون لها شخصية مختلفة، وضوابط للتعامل معها بشكل مختلف.

قائمة للمناطق التي يجب حمايتها

وأضاف «أبوسعدة»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنه من هنا جاء دور الجهاز في وضع قائمة للمناطق التي يجب حمايتها مثل قلب الإسكندرية والخديوية التاريخية والمعادي وجاردن سيتي والزمالك ومصر الجديدة.

وأشار إلى أنه جرى عمل قائمة بيانات للمناطق المميزة وجرى وضع ضوابط ومعايير واشتراطات خاصة لا تخضع لقانون البناء الموحد، ولكن ارتفاعها وألوانها وكل تفاصيلها تخضع لاشتراطات للتعامل معها.

الرجوع للمجلس القومي للتنسيق الحضاري

ولفت إلى أن أي مبنى في هذه المناطق يحتاج لإعادة صياغة أو تطوير أو أراض لبناء مبان جديدة بها، يرجع في ذلك للمجلس القومي لـ التنسيق الحضاري من خلال خبراء بالمجلس لمراجعة هذه الأعمال.