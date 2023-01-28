كتاب وروائيون: مزاج المصريين الثقافي تغير لصالح قراءة الرواية

تحدث عدد من الكٌتاب والروائيون عن مؤشرات القراءة لدى المصريين، إذ أكد الكاتب والروائي عزت القمحاوي، أن مزاج المصريين الثقافي تغير لصالح قراءة الرواية بخلاف أنواع الكتب الأخرى، لافتًا إلى أن السبب في ذلك هو تغير نوعية القراء.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الدريني، في برنامج «عن قرب» المذاع عبر قناة «DMC» أن القراءة منذ أربعة عقود كانت محصورة في النخبة الثقافية، مشيرًا إلى أن دوائر القراءة اتسعت بفعل عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية مختلفة وبفعل التكنولوجيا المعلوماتية.

لا توجد إحصائية رسمية عن القراءة والقراء المصريين

وأكد عبد الغني محمد المتخصص في مجال النشر، وجود شرائح مختلفة في السن للقراء، لافتًا إلى أن أدب الرعب ظل متصدرا المبيعات لسنوات طويلة لشرائح سنية معينة خاصة من هم في سن 18 عاما.

ولفت إلى أن كثير من المصريين يقرأون في الفيزياء، مشيرًا إلى أنهم متخصصون في هذا المجال ويعتبرون على قمة الهرم للقراء.

ونفى وجود إحصائية رسمية عن القراءة والقراء المصريين وماذا يقرأون وعدد القراء بالنسبة لعدد الإصدارات المختلفة بين الفلسفة والتاريخ والأدب، مشيرًا إلى أنها انطباعات عامة عما تصدره دور النشر حول قوائم الأكثر قراءة.

المواطنون يحبوا القراءة عما يعيشوه

وتحدث الكاتب والروائي محمد صادق، عن المزاج العام للقراءة في مصر، لافتًا إلى أننا في مصر 104 ملايين نسمة، والاهتمامات القرائية مختلفة.

وأوضح أن المواطنين يحبون القراءة عما يعيشوه، إضافة لقراءة التاريخ، مشيدًا بالمردود الإيجابي لقراءة التاريخ.

وقالت الكاتبة هبة السواح، إن القراء يرتبطون بالكاتب الذي يعبر عنهم والذي يتحدث عن موضوعات تمس حياتهم ومشاكلهم.