مصرع طالب صعقا بالكهرباء أثناء جني الفاكهة في سوهاج

شهدت دائرة مركز قسم طهطا، شمال محافظة سوهاج مصرع طالب، إثر قيامه بجني بعض ثمار الفاكهة من أعلى أحد الأشجار المجاورة لمنزله لمست يده أحد الأسلاك الكهربائية المارة بالشارع بمحيط الشجرة ما أدى إلى صعقه ووفاته.

إخطار مدير أمن سوهاج

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم مدير أمن سوهاج إخطارًا من قسم شرطة طهطا، يفيد بوصول «أيمن ح ش ج» 13 سنة، طالب، للمستشفى العام ويقيم السوق البراني، جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي.

يده لمست أحد الأسلاك الكهربائية

وبسؤال كل من والده «حسين ش ج» 40 سنة، عامل، ووالدته «هدى م يم» 45 سنة، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية قررا بأنه أثناء قيام المذكور بجني بعض ثمار الفاكهة من أعلي أحد الأشجار المجاورة لمنزله لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية المارة بالشارع بمحيط الشجرة ما نتج عنه صعقه ووفاته، ونفيا الشبهة الجنائية.

سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صدمة عصبية» ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.