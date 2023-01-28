جلسات تشاور مجتمعية في مراكز أسيوط لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية

تعقد الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط جلسات التشاور العام مع المواطنين في عدد من المراكز اليوم السبت، لمناقشة مقترحاتهم في المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2023/2024.

خطة مشروعات مركز ساحل سليم

وقال أسامة سحين رئيس مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، إنه سيتم عقد جلسة التشاور العام اليوم السبت داخل قاعة مجلس مركز ومدينة ساحل سليم، لمناقشة المواطنين في المشروعات التي ستدرج في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024.

مركز ومدينة الغنايم

وقال مصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم جنوبي المحافظة، إنه تقرر عقد جلسة التشاور العام للخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 اليوم السبت بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم، وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتستهدف الجلسة الاستماع إلى مقترحات المواطنين بمركز الغنايم للمشروعات التي يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية المقبلة لمعرفة مقترحات وآراء المواطنين بالقرى والمركز.

برنامج تنمية صعيد مصر

كما دعا الدكتور محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبو تيج، المواطنين للمشاركة في جلسة التشاور العام للخطة الاستثمارية للعام المقبل، والمقرر عقدها يوم الاثنين المقبل الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة حديقة حيوان ناصر في شارع الجلاء أمام مستشفى أبو تيج النموذجي، والتي سيتم خلالها مناقشة المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة في العام المالي المقبل في إطار برنامج تنمية صعيد مصر.