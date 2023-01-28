ضبط 197 كيلو ممبار فاسد في حملة تموينية بالوادي الجديد

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع مديرية أمن الوادي الجديد، المتمثلة في مباحث التموين، من ضبط 197 كيلو جرام ممبار فاسد داخل سيارة ربع نقل، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ضبط الممبار الفاسد

وقال مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، في بيان، إنه فور تلقي المديرية بلاغا يفيد ضبط سيارة ربع نقل محمل عليها «2 ديب فريزر» بالخارجة وبها ممبار تنبعث منه رائحة كريهة وكانت متوجه للبيع بأسواق، تم تشكيل لجنة على الفور من الأطباء البيطريين لفحص الممبار.

تشكيل لجنة من الطب البيطري والتموين

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري في الوادي الجديد، أنه انتقلت إلى مكان تواجد السيارة لجنة مشكلة من الدكتور عمرو محمود أحمد طبيب التفتيش بمديرية الطب البيطري، والدكتور عمرو إبراهيم محمد علي طبيب التفتيش بمديرية الطب البيطري، وبعض رجال الضبط القضائي، بصحبة قوة من مباحث التموين، وبتوقيع الكشف على السيارة تمكنت من ضبط 197 كيلو ممبار معبأة داخل 30 كيسا، ومحفوظة في ثلاجات غير نظيفة ومجهولة المصدر.

تقرير لجنة فحص المضبوطات

وأوضح مدير الطب البيطري في الوادي الجديد، أن اللجنة كتبت في تقريرها المفصل أن المضبوطات تحتوي على فضلات براز، والتي يجعل عملية تلوثها وتعفنها تتم بسهولة، بالإضافة إلى أنه لم يسبق الكشف الطبي عليها من قبل، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر للعرض على النيابة العامة.