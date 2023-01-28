جومانا ماهر تشيد بمعرض القاهرة للكتاب 2023: لا بديل عن القراءة

قالت الإعلامية جومانا ماهر، أنه لا بديل عن القراءة، مشيدةً بفريق المتطوعين في معرض الكتاب، إذ وصفته دوره بأنه «على أعلى مستوى»، مضيفة خلال تقديم برنامج «صباح الخير يا مصر»، رفقة الإعلامي أحمد عبد الصمد، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «المتطوعون يسعون لتقديم كل الخدمات للزوار لتذليل الصعوبات، ومد الزوار بكل المعلومات الممكنة، مثل عناوين دور النشر والصالات والكتب، التي يبحث عنه الزائر والبرنامج الخاص بكل يوم».

طوابير كثيرة أمام بوابات معرض الكتاب

أضاف عبد الصمد، أنّ عدد الوافدين في أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، تخطى ربع مليون مواطن، ما يؤكد الإقبال الجماهيري الكبير على النسخة الرابعة والخمسين من المعرض هذا العام، لأن أغلب الأسر المصرية لديها حرص على المشاركة والتفاعل، وهو ما عكسته الطوابير الكثيرة أمام البوابات لانتظار الدخول.

المعرض له صبغة دولية

أوضح عبد الصمد، أنّ دور النشر لها مشاركة مختلفة هذا العام، إذ تقدم أفكارا كثيرة للكبار والشباب والبنات تحديدا، لأن المطلوب في هذه النسخة مواكبة المتغيرات الموجودة، لإعادة العازفين عن القراءة والكتابة: «المعرض له صبغة دولية، والتطوع له دور كبير جدا في النسخة الرابعة والخمسين، لأنه يسهل على الوافدين مسألة الزيارة والعثور على الكتب ودور النشر والصالات التي يريدونها».