القبض على متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين من محافظة أسوان، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزتهما مبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد إجراء تحويلات مصرفية بنظام المقاصة خارج نطاق السوق المصرفية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.