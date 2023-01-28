جمارك سفاجا تحبط 8 محاولات تهرب جمركي بقيمة 1.7 مليون جنيه

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة سامي أبو طالب، بالتنسيق مع مباحث الميناء، من إحباط 8 محاولات تهرب جمركي.

وذكر بيان صادر عن إدارة جمارك سفاجا أن عمليات التهرب الجمركي تضمنت عددا من الأسلحة البيضاء والأقراص المخدرة والهواتف المحمولة وكمية من مستحضرات التجميل والساعات وأدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان والملابس الجاهزة بالمخالفة للقانون.

الاشتباه في 8 ركاب

البداية كانت الاشتباه في 8 ركاب بميناء سفاجا، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودي بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقة، مدير إدارة الحركة.

وبحسب بيان جمارك سفاجا، كان الاشتباه في مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بـ8 من الركاب القادمين من الإمارات والكويت والسعودية، وبتفتيش أمتعتهم الشخصية تبين وجود 3 سيوف و3 خناجر وبندقية ضغط هواء وتلسكوب بندقية و92 قرص فوار من عقار السولبادين المخدر و4 هواتف محمولة ماركة آيفون و12 آيباد و34 سماعة بلوتوث و9 بلايستيشن و230 ساعة يد جديدة و19 نظارة شمسية و228 عبوة من أدوات ومستلزمات حشو الأسنان و800 عباية حريمي و462 قطعة مستحضرات التجميل مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و706 آلاف و190 جنيها.

تحرير محاضر للركاب

ومن جانبه، قرر عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 8 محاضر ضبط جمركي، حررها إبراهيم خيامي ومحمد أمين ومحمد عبدالرحيم وياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية، لمخالفة الواقعة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مكافحة المخدرات رقم 162 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.