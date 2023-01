«سطار» في صدارة شباك التذاكر السعودي للأسبوع الرابع

يواصل فيلم «سطار» صدارة شباك التذاكر السعودي للأسبوع الرابع على التوالي، وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي لـ«السينما السعودية» على «تويتر»، «قائمة Top 5 لشباك تذاكر السينما السعودية هذا الأسبوع، بوجود فيلمين سعوديين، أولها سطار، متربعًا على صدارة القائمة للأسبوع الرابع على التوالي بكل جدارة، ودخول فيلم («الهامور ح.ع) إلى المنافسة».

ويحافظ فيلم «Operation Fortune: Ruse de guerre» على تواجده في المركز الثاني في قائمة الـ«TOP 5» بشباك التذاكر السعودي، للأسبوع الثالث على التوالي، بينما دخل فيلم «Babylon» تأليف وإخراج دامين شازيل إلى المنافسة في أسبوعه الأول ليكون في المركز الثالث، بينما تراجع فيلم «Avatar :The Way of Water» من المركز الثالث إلى الرابع هذا الأسبوع.

فيلم «الهامور ح.ع» في قائمة الـ«TOP 5» بشباك التذاكر السعودي في أسبوعه الأول

وجاء في المركز الخامس في شباك التذاكر السعودي، فيلم «الهامور ح.ع» بعد أسبوعه الأول في السينمات السعودية، ويحمل الفيلم توقيع المخرج عبدالإله القرشي، وتدور أحداثه المأخوذة من واقعة حقيقة حول حارس أمن يتمكن من جمع ثروة ضخمة عن طريق النصب.

السينمات السعودية تبدأ عرض «إتنين للإيجار»

وبدأت السينمات السعودية في الأسبوع الحالي عرض عدد من الأفلام الجديدة من بينها فيلم «إتنين للإيجار» بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت، وتدور أحداث الفيلم حول «حمادة» و«صفيحة» اللذين يفشلان في العثور على وظيفة، ويعرضان أنفسهما للإيجار من خلال فيديو لتنهال عليهما الوظائف الغريبة والمضحكة، كما بدأ عرض فيلم الأكشن «Plane» بطولة جيرارد بتلر، تدور أحداث الفيلم حول طيار يجد نفسه محاصرًا وسط حرب مميتة، وتجبره الظروف على الهبوط خلال عاصفة شديدة.