إشادة برلمانية بتوقعات «رويترز» انخفاض الدولار إلى 26 جنيها

أشاد النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، بتقرير «رويترز» حول نتائج استطلاع أجرته الأربعاء، يؤكد أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.8% في السنة المالية الحالية 2022-2023، أي بأسرع مما توقعته الحكومة والذي جاء بنسبة 4.0%، مشيرا إلى أن التقرير تضمَّن توقعات اقتصاديين بانخفاض الدولار الذي يتأرجح بين 29 و30 جنيها، إلى 26.24 جنيه بنهاية يونيو 2023.

وأوضح «حتة» أن تقرير رويترز ربط هذه التوقعات بالموافقة الشهر الماضي على حزمة تمويلية بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومبالغ أخرى من المؤسسات المانحة.

وأضاف النائب أن الآثار الممتدة للأزمة الروسية الأوكرانية أضرت بالاقتصاد المصري ومصادر الدخل الأجنبي وأبرزها السياحة، كما أثرت على الاستثمارات، ما حقق تراجعا في النمو، خاصة بعد أزمة كورونا.

توقعات بارتفاع النمو

وأشار إلى أن توقع تقرير رويترز للنمو بالسنة المالية المنتهية جاء 4,8% وهي نسبة أعلى مما توقعته الحكومة في خطاب النوايا بتاريخ 30 نوفمبر إلى صندوق النقد الدولي، والذي توقعته الحكومة المصرية بنسبة 4.0%.

وأوضح النائب أحمد حتة أن التقرير توقع استمرار ارتفاع النمو خلال السنوات الثلاث اللاحقة، بنسبة 4.5% ثم 5.3% ثم 5.4%.

وتابع حتة أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الدولية مبنية على أسس علمية واستطلاعات حقيقية، حيث يتعافى الاقتصاد المصري مع انحسار الضغوط الفورية وتنفيذ استراتيجيات الإصلاح الهيكلي، وتنفيذ البرنامج الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو 6% خلال الأعوام المقبلة.

تقديم الموازنة العامة للدولة

ومن المتوقع أن تنتهي وزارة المالية ومجلس الوزراء من الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 والتي تعد من الموازنات الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية خلال الاياتم المقبلة تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب في الموعد الدستوري نهاية الشهر المقبل.