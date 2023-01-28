محافظ كفر الشيخ: التجهيز لافتتاح 9 منافذ جديدة لمعرض «أهلا رمضان»

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يجري التجهيز لافتتاح 9 معارض لـ«أهلا رمضان»، إضافة للمنافذ الموجودة حاليا، وذلك في مدن «بيلا، قلين، الرياض، البرلس، مطوبس، دسوق، غرب كفر الشيخ، مسير».

محافظ كفر الشيخ يتابع حركة البيع والشراء

وتفقد محافظ كفر الشيخ معرض «أهلا رمضان» بجوار دوران منطقة الـ47، بشرق مدينة كفر الشيخ، لتوفير السلع الغذائية واللحوم للمواطنين، وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم أمام المستهلكين من المواطنين بالأسعار التنافسية، والتي تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25% حتى 30%.

وأشار محافظ كفر الشيخ أنه تم افتتاح 6 معارض «أهلا رمضان»، في مدن كفر الشيخ وبلطيم والحامول وفوة وسيدي غازي وسيدي سالم.

محافظ كفر الشيخ يشدد علي محاربة الغلاء

كما وجه محافظ كفر الشيخ بتخفيض أسعار عدد من السلع والالتزام بتلك الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين، حتى تكون السلع المطروحة متاحة لجميع فئات المواطنين مع الحفاظ على تنوع السلع المعروضة وجودتها.

والتقى محافظ كفر الشيخ بعدد من المواطنين في المعرض، للاستماع لآرائهم فيما تم توفيره من سلع غذائية متعددة ونسب التخفيض، وطالبهم بالاستجابة لهم، مؤكدين أن المعرض يوفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالمحال التجارية.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن الدولة تواصل جهودها من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الأزمة العالمية، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى المعارض التي تم افتتاحها، سيتم افتتاح 9 معارض أهلا رمضان أخرى بمدن المحافظة، بالإضافة إلى عدد من المنافذ الجديدة، بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية فى كافة المدن، خاصة المناطق الأكثر احتياجا للبيع بسعر الجملة، تخفيفا عن كاهل المواطنين، وستعمل إلى جانب منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة الموجودة بالمدينة.