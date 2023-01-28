انخفاض أسعار البترول العالمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي

شهدت أسعار البترول العالمية انخفاضا خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، خاصة أمس الجمعة، لتنتهي تعامل الأسبوع على انخفاض طفيف.

وجاء ذلك نظرا إلى صدور مؤشرات تدل على قوة الإمدادات النفطية الروسية والتي محت أثر بيانات المركزي الأمريكي التي أظهرت نموا أفضل من المتوقع للاقتصاد الأمريكي وآمال في تعاف سريع للطلب الصيني.

تراجع العقود الآجلة لخام برنت العالمي

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت العالمي وفق البورصات العالمية بقيمة 81 سنتا، بنسبة 0.9% لتسجل عند نهاية التداولات مبلغ 86.66 دولار للبرميل، مرتفعة ثلاثة سنتات فقط عن تسوية الأسبوع الماضي.

أما عن خام غرب تكساس الأمريكي فقد انخفض بقيمة 1.33 دولار بما يعادل 1.6% إلى 7.68 دولار عند نهاية التداول بانخفاض قدره2% على أساس أسبوعي.

وقالت وكالة رويترز في تقرير لها أنه من المتوقع أن زيادة تحميل وشحن النفط من المواني الروسية في البلطيق بنسبة 50 % هذا الشهر مقارنة مع ديسمبر الماضي إذ يحاول البائعون الوفاء بالطلب القوي في آسيا والاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وأشارت إلى أنه إذا استمرت الإمدادات الروسية قوية في الشهر المقبل فمن المرجح أن تواصل أسعار النفط انخفاضها، خاصة وأن عمليات جني الأرباح قبل نهاية الأسبوع ربما تساهم أيضا في هبوط الأسعار.

انخفاض الإصابات بكوفيد -19 في الصين

وفي الصين، انخفضت حالات الاصابة الحرجة بكوفيد-19 بنسبة 72 بالمئة من مستويات الذروة التي بلغتها في وقت سابق من الشهر الجاري بينما تراجع معدل الوفيات اليومية بين مرضى الفيروس في المستشفيات بنسبة 79% عن مستويات الذروة مما يشير إلى احتمال عودة الاقتصاد الصيني لحالته الطبيعية ويعزز التوقعات بتعافي الطلب على النفط.