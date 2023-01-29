من هي الدكتورة شيرين أبو وردة المرشحة لرئاسة جامعة دمياط؟.. عميدة تجارة

أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية، من بينها جامعة دمياط التي تقدم لمنصب رئيس الجامعة بها 14 مرشحًا، من بينهم الدكتورة شيرين حامد أبو وردة، عميد كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، والمرشحة النسائية الوحيدة لرئاسة جامعة حكومية.

وفيما يلي ننشر أهم المعلومات عن الدكتورة شيرين حامد أبو وردة، عميد كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، والمرشحة النسائية الوحيدة لرئاسة جامعة دمياط.

السيرة الذاتية للدكتورة شيرين حامد أبو وردة

وُلدت الدكتورة شيرين حامد محمد أبو وردة، في عام 1965، بمركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وتخرجت في كلية التجارة بجامعة الزقازيق في عام 1987، وحصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة المنصورة في عام 2000.

نالت «أبو وردة»، درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال من جامعة المنصورة، في عام 2006، وعُينت في وظيفة مدرس بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، في عام 2009، ثم نالت درجة أستاذ مساعد في عام 2012، وحصلت على درجة الأستاذية في عام 2017.

وتولت منصب قائم بأعمال وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع والبيئة لمدة عام اعتبارًا من أغسطس عام 2014، وحتى أغسطس عام 2015، ورئيسًا لقسم إدارة الأعمال، حتى صدر القرار الجمهوري بتعيينها عميدًا لكلية التجارة بجامعة كفر الشيخ منذ عام 2020 وحتى الآن.

إعلان القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية

كانت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، قد أعلنت السبت القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية، وهي «عين شمس - بنها - كفر الشيخ - سوهاج - دمنهور - دمياط - الوادي الجديد - مطروح»، على أن يتم البدء في تلقي الطعون اليوم الأحد الموافق 29 يناير، على أن تجتمع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم 6 فبراير المقبل.

كما سيتم تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجان، يوم الأحد 12 فبراير المقبل، على أن يتم تحديد موعد المقابلات الخاصة بالمرشحين لمنصب رؤساء الجامعات بعد اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية.