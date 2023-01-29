بدء أعمال تطوير قصر ثقافة البدرشين

قال علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو مجلس النواب، إنّ وزارة الإنتاج الحربي تسلّمت صباح اليوم، قصر ثقافة البدرشين لبدء أعمال تطويره، مشيرا إلى أنّ أعمال التطوير تستغرق عامين على الأكثر.

تطور قصر ثقافة البدرشين

ووجّه عضو مجلس النواب، الشكر لوزيرة الثقافة ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، على الاستجابة لطلب الإحاطة الذي تقدم به والالتزام ببدء أعمال التطوير، متابعا أنّ قصر الثقافة لم يشهد عمليات تطوير منذ عام 2013، والمبنى الحالي بحاجة إلى مسرح جديد، ومكتبة حديثة.

قصر ثقافة البدرشين

وبدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة، أعمال تطوير قصر ثقافة البدرشين، الذي شهد تدهورًا كبيرًا خلال الأعوام الماضية، وطالب العاملون بتطويره وإعادته إلى مكانته الثقافية، خاصة وأنّه المنفذ الثقافي الوحيد لأبناء المنطقة، وأنشئ عام 1979 على مساحة 4 أفدنة، ويضم 4 صالات مختلفة، ومكتبة، وبعض الأماكن الإدارية، وتشمل الصالة الخاصة بمسرحه 500 كرسي، وأُنشئ منذ أكثر من 36 عامًا.